Les Middletons’ Party Pieces ont enregistré des pertes à sept chiffres pendant la pandémie .

Personnellement, j’ai toujours remis en cause l’entreprise familiale Middleton, Party Pieces. Cela n’avait vraiment aucun sens pour moi qu’une société de catalogue fournissant des articles de fête bon marché fasse des Middletons des multimillionnaires. Je ne doute pas que l’entreprise a réussi, remarquez. Je pense que Party Pieces aurait probablement pu offrir aux Middleton une vie confortable. Mais toutes les écoles privées chères, l’appartement de Londres, le financement du projet d’attente de Kate depuis une décennie… ces factures s’additionnent. Je pense que c’est une combinaison de choses – les Middleton étaient, à divers moments, surchargés financièrement ; l’oncle louche Gary Goldsmith a financé en partie le mode de vie de Middleton; et Party Pieces a connu un succès modéré. Le fait que le prince William ait donné aux Middleton l’acompte sur leur maison de Bucklebury est une preuve suffisante pour moi que les finances de Middleton sont en ruine. En parlant de ça, Party Pieces a enregistré des pertes à sept chiffres cette année.

Une entreprise dirigée par les parents de Kate Middleton a enregistré des pertes de plus d’un million de livres sterling après avoir été touchée par la pandémie de coronavirus. Les administrateurs de Party Pieces Holdings, dont les parents de la duchesse de Cambridge, Carole et Michael, ont affirmé que les pertes étaient “prévues” et ont imputé le manque à gagner à une restructuration majeure. Il avait des actifs de 175 000 £ mais devait 1,2 million de livres sterling à ses créanciers, ce qui lui laissait une perte globale de 1,067 million de livres sterling, selon ses comptes. Les Middleton se sont associés à de nouveaux investisseurs pour développer leur entreprise de fête – qu’ils dirigent depuis que Kate était une jeune fille. Malgré la pandémie, les administrateurs se disent “totalement optimistes” quant à l’avenir de l’entreprise. Ses comptes se lisent comme suit : « La société a commencé ses activités en septembre 2019 pour étendre et développer la marque existante « Party Pieces ». Des investissements en capital de prêt de 1,2 million de livres sterling ont été réalisés par les administrateurs pour financer quatre domaines clés. Les changements comprenaient un nouveau site Web, la création de produits de marque propre, la vente en gros et la vente sur les marchés internationaux. Mais un « certain nombre de défis » sont apparus pendant le verrouillage, a-t-il ajouté, lorsque les fêtes et les grands rassemblements ont été interdits pour endiguer la propagation du coronavirus. “L’entreprise a été confrontée à un certain nombre de défis pendant la pandémie et les blocages associés en ce qui concerne la disponibilité des produits et les problèmes logistiques, mais a pu commercer tout au long”, a-t-il déclaré. Les comptes ont révélé que la société du parti n’avait pas été affectée négativement par la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Il a déclaré: «Au cours de l’année, la société se préparait à la fin de la période de transition et à la sortie du Royaume-Uni du marché unique. L’accord commercial qui a été conclu a apporté de nouveaux processus d’importation et d’exportation de marchandises, mais l’entreprise n’a ressenti aucun impact significatif.’ Les quatre premières gammes de produits de la collection à marque propre Party Pieces seront lancées cet été, a-t-il révélé. Le rapport ajoute : « La société a beaucoup investi dans de nouvelles gammes de produits innovants pour créer des produits exclusifs de la marque Party Pieces. Les quatre premières gammes de produits avec plus de 50 lignes sont lancées à l’été 2021 avec 2 nouvelles gammes à suivre à l’automne. L’introduction continue de nouvelles gammes reste une priorité de l’entreprise. Les pertes de l’année ont été prévues et présentent les bases qui ont été posées pour un commerce réussi jusqu’en 2021. Les administrateurs sont tout à fait optimistes quant aux prévisions futures pour que l’entreprise reste comme prévu dans l’année à venir.

[From The Daily Mail]

Je n’ai pas de MBA et je ne comprends pas les schémas commerciaux britanniques, mais tout cela a l’air terrible ! Il semble que les Middletons aient été largement dépassés lorsque la pandémie a frappé et que leur entreprise souffre vraiment quatorze mois plus tard. On dirait aussi qu’ils espèrent qu’une fois que les gens seront vaccinés, ils recommenceront à organiser des fêtes et à avoir besoin de merde bon marché de la marque Party Pieces. Je suis sûr que les investisseurs font la queue pour offrir une déduction fiscale aux beaux-parents du futur futur roi, et j’aimerais que les gens remettent cela en question. Bien sûr, à tout cela s’ajoute le fait que la partie la plus rentable de l’empire de Middleton se trouve probablement dans les coulisses, à côté de Middleton Manor.

