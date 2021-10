Les Mighty Dodgers sont sous le choc, frustrés après deux victoires NLCS pour les Braves

ATLANTA – Mookie Betts est lentement sorti du club-house des Dodgers de Los Angeles tard dimanche soir, s’est accroché rapidement à droite, s’est promené dans le long couloir de Truist Park en direction du bus de l’équipe et pouvait encore voir les fans d’Atlanta faire la fête comme si c’était en 1999.

Il n’y avait pas de colère, juste de la frustration.

Pas d’excuses, juste du respect et de l’admiration pour l’autre côté.

Betts, le voltigeur étoile des Dodgers et capitaine non officiel, aimerait déclarer que les Dodgers se remettront de leur superbe déficit de 2-0 dans la série de championnats de la Ligue nationale contre les Braves.

Mais après ce dont il vient d’être témoin au cours des dernières 48 heures, il voulait faire face à la réalité, pas à la fantaisie.

Les Braves ont du talent. Ils ont peut-être remporté 18 matchs de moins (106 à 88) que les Dodgers au cours de la saison régulière – dans une division inférieure – mais Betts est là pour dire qu’ils ne sont pas un hasard.

« Ils sont bons », a déclaré Betts. « Les Braves sont vraiment bons. Ils obtiennent des coups opportuns. Ils ont une très bonne attaque.

Atlanta a livré des coups sûrs consécutifs pour la première fois de son histoire en séries éliminatoires depuis la Série mondiale de 1991.

« LES GARS QUI ONT FAIM » : Astros épingle les espoirs de l’ALCS sur un trio souvent négligé de lanceurs latinos

À PROPOS DU TEMPS: La Major League Baseball exigera des équipes qu’elles fournissent un logement aux joueurs des ligues mineures

Le voltigeur des Braves d’Atlanta Eddie Rosario (8) célèbre son RBI contre les Dodgers de Los Angeles lors de la neuvième manche du match 2 de la NLCS.

Dans le match 1, Austin Riley a frappé avec un simple RBI en neuvième manche, et dimanche, Eddie Rosario a marqué un simple avec deux retraits dans une victoire 5-4 des Braves. Ce n’était que la quatrième fois dans l’histoire des séries éliminatoires qu’une équipe a été éliminé lors des deux premiers matchs des séries éliminatoires.

Les Dodgers, qui avaient une avance ou étaient à égalité jusqu’à la finale au bâton dans toutes les manches sauf une, pourraient facilement mener 2-0.

Au lieu de cela, la série se dirigera vers le Dodger Stadium à partir de mardi après-midi (17 h 08 HE, TBS), où les Dodgers doivent battre Atlanta dans quatre des cinq prochains matchs pour défendre leur titre de la Série mondiale.

L’histoire continue

Là encore, s’ils ne commencent pas soudainement à frapper, s’ils ne peuvent pas obtenir un coup dans l’embrayage, s’ils ne peuvent pas jouer dans des situations critiques, s’ils ne peuvent pas obtenir un arrêt de la neuvième manche, il sera terminée sans qu’il soit nécessaire de prendre un vol de retour pour Atlanta.

« Nous devons frapper, mec », a déclaré Betts. « C’est tout ce que c’est vraiment. Ça va être difficile de gagner des matchs en séries éliminatoires en marquant trois ou quatre points. »

Le récit populaire est que les Dodgers sont émotionnellement et physiquement épuisés après leur épuisante série de cinq matchs de la division NL contre les Giants de San Francisco. Betts se souvient de l’époque où les Red Sox de Boston et les Yankees de New York s’affrontaient pour une série de week-ends, puis mettaient une semaine à récupérer.

Désolé, mais ce n’est pas la même chose, dit Betts. Bien sûr, les Dodgers sont physiquement fatigués, mais pleurer qu’ils sont épuisés émotionnellement, a-t-il dit, serait discréditer Atlanta. En outre, vous n’allez pas gagner beaucoup de matchs produisant quatre coups sûrs, bloquant 17 coureurs de base dans la série, tout en atteignant 0,111 avec des coureurs en position de score.

« Il n’y a pas de déception », a déclaré Betts. « Je dois leur donner du crédit, les garçons, ils jouent très bien. N’étaient pas. … Pas une excuse, mais nous n’avons pas vraiment fait de pause. Un jour de congé. Nous faisons constamment du rattrapage. Mais c’est ce que c’est. C’est pour cela que nous nous sommes inscrits.

Les Dodgers, à commencer par leur victoire par joker contre les Cardinals de St. Louis, ont maintenant disputé huit matchs éliminatoires dans trois villes différentes au cours des 11 derniers jours, avec seulement deux jours de congé.

« Je pense que c’est tout », a déclaré le joueur de troisième but des Dodgers Chris Taylor. « C’est épuisant physiquement et mentalement. Ces jeux, ils sont longs. Le niveau de concentration est un peu différent des matchs de saison régulière. Ce niveau d’intensité est là-haut, surtout le dernier match à San Francisco. …

« Nous sommes fatigués, nous sommes prêts à rentrer à la maison. »

Pendant ce temps, Atlanta n’a disputé que deux matchs au cours des cinq derniers jours. Ils ont dormi dans leurs propres lits neuf nuits consécutives. Et ils ont maintenant remporté quatre matchs consécutifs en séries éliminatoires et sont à deux victoires de leur première participation aux Séries mondiales depuis 1999.

Vous savez que les choses se passent bien lorsque Freddie Freeman, le cœur et l’âme de leur franchise, peut frapper sept fois de suite, sans coup sûr en huit présences au bâton, et ils continuent de gagner.

« Ils sont profonds », a déclaré Betts. «Ils ont fait jouer Riley vraiment, vraiment bien. Rosario. C’est tout en haut et en bas de l’alignement, ils trouvent des moyens de marquer des points. Les bras trouvent des moyens de mettre des zéros. Cela en fait partie.

« Ils nous appliquent juste de la pression, encore et encore, et nous avons finalement craqué. »

La fissure semble maintenant aussi large que le Grand Canyon avec le tangage des Dodgers en désordre. Ils se sont surpassés dimanche: avec une avance de 4-2 en huitième manche, ils sont allés au vainqueur de 20 matchs Julio Urias au lieu d’un releveur. Urias a raté l’arrêt, et au lieu de se tourner immédiatement vers le plus proche Kenley Jansen, ils ont ouvert le huitième avec Brusdar Graterol. Les feuilles de calcul analytiques sont parties en fumée lorsque Rosario a frappé un tir à 105 mph qui a coupé le gant de l’arrêt-court Corey Seager dans le champ central.

« Neuf fois sur 10, il fait ce jeu », a déclaré Betts. « C’est un jeu difficile. C’est un jeu difficile pour n’importe qui. Ce n’est pas du tout la faute de Seager.

Pourtant, c’est une pièce qui aurait dû être jouée et une avance qui n’aurait jamais dû être perdue.

Les Dodgers ont ouvert le match sans le joueur de troisième but Justin Turner dans la formation de départ pour la première fois en 77 matchs éliminatoires à cause d’un torticolis, et si les perspectives ne pouvaient pas empirer, l’as des Dodgers Max Scherzer sonnait comme un homme qui aurait pu lancer son dernier lancer de la saison.

« Mon bras est mort », a déclaré Scherzer après avoir lancé 79 lancers et n’avoir duré que 4 1/3 de manches. « Ce n’était pas comme si j’avais affaire à des tendons ou des ligaments, juste mon bras était fatigué. »

Alors maintenant, les Dodgers entreront dans le match 3 avec un Walker Buehler reposé sur six jours de repos, mais doivent ensuite se tourner à nouveau vers Urias pour le match 4, qui n’aura que deux jours complets de repos. Ensuite, s’ils arrivent jusque-là, un jeu d’enclos avec Corey Knebel dans le match 5… et qui sait pour le match 6, si la série revient même à Atlanta.

« Eh bien, je pense que si vous regardez les deux clubs, en ce qui concerne l’utilisation et les utilisations de levier, ils sont dans la même position que nous », a déclaré Roberts. « Mais le fait est qu’ils ont une avance de deux matchs dans la série. »

Et un démarreur vétéran reposé dans Charlie Morton dans le jeu 3, peut-être un jeu d’enclos dans le jeu 4, l’as Max Fried dans le jeu 5 et, si nécessaire, Ian Anderson dans le jeu 6 et Morton dans le jeu 7.

La série pourrait bientôt se terminer, le seul avantage des Dodgers étant d’avoir battu Atlanta en sept matchs consécutifs et 10 des 11 derniers au Dodger Stadium.

Et, s’ils veulent jouer à la guerre psychologique, Atlanta était dans la même situation il y a un an et a fait exploser une avance de 3-1 aux Dodgers. Mais ce NLCS s’est joué dans une bulle pendant la pandémie, sans qu’aucune équipe ne voyage ou n’ait l’avantage sur le terrain.

Des moments différents, des équipes différentes et certainement des changements d’élan différents.

« Je ne suis pas choqué par ce qu’ils font », a déclaré Scherzer. «Je veux dire, cela a toujours été une équipe de frappeurs difficiles. Cette formation, de haut en bas, ils peuvent mettre la batte au ballon et ils peuvent faire de grandes choses. »

Si ce n’était pas assez douloureux pour les Dodgers de voir Atlanta avoir le dernier mot au cours des deux dernières nuits, c’est l’ancien Dodger Joc Pederson qui a délivré un circuit clé de deux points en quatrième manche. Et dans la Ligue américaine, c’est l’ancien Dodger Kike’ Hernandez qui a produit un record de 13 coups sûrs lors des quatre derniers matchs éliminatoires.

Les Dodgers les ont laissés marcher sans leur offrir un contrat d’agent libre.

« De toute évidence, je fais partie des Dodgers depuis longtemps et ils forment une très bonne équipe et une très bonne organisation », a déclaré Pederson. « Mais pour le moment, ils font obstacle à notre objectif commun. »

L’objectif est simple, comme on l’a entendu maintes et maintes fois à Truist Park tout le week-end.

« Battre LA ! »

Suivez Nightengale sur Twitter : @Bnightengale

Cet article est paru à l’origine sur USA TODAY: les Braves font chanceler les Dodgers dans le NLCS après deux victoires au départ, une grosse avance