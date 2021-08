Les Migos apportent leur énergie électrique à la série ‘NPR’s Tiny Desk (Home)’

Migos ont apporté leur énergie électrique à la série Tiny Desk (At Home) de NPR, interprétant des succès de leur catalogue bien-aimé. Le trio s’est produit dans un salon avec un certain nombre de bougies allumées et un mannequin représentant une femme astronaute situé entre eux. C’était une performance classique de l’un des trios les plus créatifs du rap.

LaTesha Harris de NPR a déclaré à propos de la vidéo : « Leur performance montre pourquoi nous sommes tombés amoureux pour la première fois du trio de traps d’Atlanta : synchronisation charismatique, fanfaronnade enjouée et, bien sûr, leur résurrection exaltante du triplet flow. En 2013, Migos a sorti le single “Versace” avant de se frayer un chemin jusqu’à Yung Rich Nation en 2015.

En 2017, Migos a fermement attiré tout le monde et leur maman dans leur orbite; La culture, en particulier son titre incontournable, « Bad and Boujee », a jeté les bases du calcul du rap contemporain. Culture II a chuté un an plus tard, et la trilogie s’est terminée avec Culture III, sorti en juin dernier. Le collectif de producteurs légendaire 1500 or Nothin’ donne vie à la meilleure partie du nouvel album dans ce Tiny Desk tant attendu, comme Larrance ‘Rance’ Dopson, Lamar ‘My Guy Mars’ Edwards, Quintin ‘Q’ Gulledge et Chris Payton — ainsi que le pilier de Migos DJ Durel – offrent un soutien thoracique.

De retour en juillet, Migos a annoncé la composition pour leur toute première escapade de quatre jours à Las Vegas Culture III, du 14 au 17 octobre. En partenariat avec le conservateur d’expérience Pollen Presents, Migos célèbre le troisième volet de sa célèbre série Culture avec un itinéraire riche en événements, notamment des fêtes au bord de la piscine et des prises de contrôle de clubs au Drai’s Beachclub & Nightclub et à la zone 15.

Migos a sélectionné certains des plus gros poids lourds de l’industrie pour les rejoindre à Vegas pour un programme chargé de concerts passionnants. Les invités incluent le rappeur et chanteur d’ATL Gunna, chanteur acclamé et personnalité en ligne Lil Yachty, la star de la vidéo “Bad and Boujee” et la star montante du hip-hop Rubi Rose, le hitmaker Kash Doll et le rappeur de Memphis Duke Deuce qui est devenu bien connu pour son son crunk heavy.

