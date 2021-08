Les migrants des Émirats arabes unis non bancarisés attendent de bénéficier des envois de fonds en monnaie numérique. ⋆ Crypto nouveaux médias

Les travailleurs migrants non bancarisés aux Émirats arabes unis devraient bénéficier des envois de fonds en monnaie numérique, fournissant leur infrastructure efficace et peu coûteuse pour envoyer des paiements aux familles à l’étranger pour la première fois. Alors que les Émirats arabes unis se dirigent vers l’ouverture du premier échange cryptographique sous licence, la population migrante du pays attend avec impatience la disponibilité de portefeuilles et de plateformes de transfert de devises numériques pour réduire les coûts des envois de fonds et améliorer l’efficacité des transactions transfrontalières.

Les Émirats arabes unis sont la deuxième économie mondiale de transferts de fonds.

Les Émirats arabes unis sont la deuxième économie mondiale de transferts de fonds, avec des millions de migrants envoyant régulièrement de l’argent pour soutenir leur famille et leurs amis dans leur pays d’origine. Cependant, ces migrants en grande partie non bancarisés doivent faire la queue dans la chaleur pendant un certain temps pour accéder à des services de transfert d’argent coûteux et lents afin de renvoyer de l’argent à leurs familles qui vivent dans différents pays. Selon un rapport de ., l’évolution vers le transfert de devises numériques permettra aux migrants d’envoyer des fonds à partir de leurs smartphones pour des transferts instantanés vers leurs pays de destination et cela permettra également aux travailleurs d’économiser de lourds frais de transaction qu’ils doivent payer dans le cadre du système actuel.

Le secteur des envois de fonds représente 12% de l’économie du pays.

Selon le rapport, sur les 9 millions d’habitants des Émirats arabes unis, environ 80 % sont des expatriés, qui envoient plus de 43 milliards de dollars par an dans d’autres pays du monde. Seulement derrière les États-Unis dans les envois de fonds mondiaux, le secteur des envois de fonds représente 12% de l’économie du pays. Cependant, il subsiste certains obstacles à l’introduction d’échanges de crypto-monnaie sous licence dans le pays d’Asie occidentale, à savoir le besoin de réglementation, qui continue de se former sous l’examen des autorités locales. Plusieurs autres pays s’ouvrent aux échanges cryptographiques et à l’industrie de la cryptographie.