Les migrants envoient leurs enfants seuls aux États-Unis ⋆ .

Marely avait voyagé pendant 13 jours, marchant avec sa mère d’Amérique centrale vers le couloir le plus achalandé pour les passages illégaux de la frontière américano-mexicaine. Puis, alors que la jeune Salvadorienne de 12 ans montait sur un radeau gonflable pour traverser le Rio Grande au Texas au milieu de la nuit, elle a découvert que sa mère ne l’accompagnait pas.

Sa mère lui a dit qu’elle l’aimait beaucoup juste avant que le bateau ne soit mis à l’eau.

«Je pensais qu’elle s’était déjà mise, mais elle ne l’avait pas fait», a déclaré Marely The Associated Press cette semaine, des larmes coulaient sur ses joues.

Mais elle n’a pas crié ni demandé aux passeurs de rentrer chercher sa mère.

«Je savais qu’elle était de l’autre côté. Il n’y avait pas de retour en arrière. Ils nous ont dit de courir, de continuer », a déclaré Marely, qui s’est confiée aux agents de la patrouille frontalière à La Joya, au Texas.

L’AP n’utilise pas le nom de famille de la fille. Il ne nomme normalement pas les enfants sans l’autorisation de leurs parents et l’identité de ses parents n’a pas pu être obtenue.

Un nombre croissant de familles de migrants prennent la décision déchirante de se séparer de leurs enfants et de les envoyer seuls en Amérique. De nombreuses familles avec des enfants de plus de 6 ans ont été rapidement expulsées du pays en vertu de pouvoirs fédéraux liés à la pandémie qui ne permettent pas aux migrants de demander l’asile. Mais ils savent que le président Joe Biden’s l’administration permet aux enfants non accompagnés de rester aux États-Unis pendant que leur cas est tranché.

Forcés de quitter le pays, ils renvoient leurs enfants plus âgés, comme Marely, pour traverser seuls. Ces auto-séparations signifient que les enfants arrivent aux États-Unis confus et en détresse. Beaucoup ont parcouru des centaines de kilomètres avec leurs parents sans comprendre pourquoi ils ne peuvent pas traverser ensemble le dernier tronçon.

Une fois aux États-Unis, Marely a rejoint deux adolescents voyageant sans leurs parents et un plus grand groupe de familles fuyant la pauvreté, les ravages de la tempête et la violence dans leur pays d’origine. Pendant deux heures, la fille d’un village au sud de San Salvador a marché pendant qu’un orage se préparait au-dessus de sa tête dans la vaste vallée du Rio Grande au Texas, un tronçon très fréquenté pour les traversées de rivières.

La mère de Marely lui a demandé de mémoriser le nom complet et le numéro de sa grand-mère à Washington, DC, qui a dit à l’AP qu’elle s’attendait à recevoir sa petite-fille.

Alors que de plus en plus de familles décident d’envoyer leurs enfants seuls, le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a été pressé par les législateurs sur la possibilité que les expulsions pourraient être une «nouvelle source de séparation familiale». Il fait suite à l’indignation généralisée envers l’ancien président Donald Trump Politique de «tolérance zéro» qui a forcé les familles à se séparer à la frontière, dont certaines n’ont toujours pas été réunies.

Mayorkas a défendu les expulsions familiales rapides, affirmant qu’elles protègent à la fois le public américain et les migrants. Il a déclaré que les responsables «entendaient de façon anecdotique» des familles qui se séparaient et ont ajouté qu’environ 40% des enfants non accompagnés ont un parent ou un tuteur légal aux États-Unis et 50% ont d’autres parents qui peuvent prendre soin d’eux après leur libération du gouvernement garde.

Le mois d’avril a été le deuxième mois le plus chargé jamais enregistré pour les enfants non accompagnés rencontrés à la frontière – 17 171 ont été arrêtés – après le sommet historique de mars de 18 960, selon les douanes et la protection des frontières américaines.

Cette semaine, des agents de la patrouille frontalière ont trouvé cinq filles migrantes non accompagnées, âgées de 7 ans à 11 mois, près de la ville frontalière d’Eagle Pass, au Texas.

Des agents à environ 400 kilomètres au sud de La Joya, au Texas, sont tombés mercredi soir sur une fille hondurienne de 8 ans nommée Emely, qui marchait dans les broussailles pendant six heures avec un groupe d’étrangers et avait perdu une chaussure. dans la boue. Elle sanglotait de manière incontrôlable parce qu’elle avait perdu le numéro de sa mère qui, selon elle, l’attendait aux États-Unis et ne savait pas où elle vivait.

Emely avait perdu de vue une autre migrante qui avait ses coordonnées, mais la mère a vu une photo AP de son arrivée sur l’émission en espagnol Univision et a contacté le réseau.

Dans un campement de la ville frontalière mexicaine de Reynosa, près de l’endroit où Marely a vu sa mère pour la dernière fois, le nombre de familles de migrants expulsées augmente. Et ils prennent des décisions désespérées.

José Rodriguez, 41 ans, de San Pedro Sula, au Honduras, est resté sous une bâche grise avec un groupe de Honduriens, mais il n’a pas pu dormir depuis qu’il a envoyé son fils de 8 ans à la mi-avril avec un cousin éloigné. traverser la rivière jusqu’à Roma, Texas.

Emely, 8 ans, du Honduras, au centre, marche avec un groupe de migrants après s’être rendu après avoir traversé la frontière américano-mexicaine le mercredi 12 mai 2021 à La Joya, au Texas. Un nombre croissant de familles de migrants prennent la décision déchirante de se séparer de leurs enfants et de les envoyer seuls aux États-Unis. (Photo AP / Gregory Bull)

Rodriguez avait tenté de traverser la frontière avec son fils Jordyn, mais les deux ont été expulsés début mars. Ils n’avaient ni argent ni moyen de rentrer chez eux.

«En tant que parent, c’est très difficile. Je ne souhaite cela à personne. Il y a des gens qui me demandent si j’ai envoyé mon fils. «Oui», leur dis-je, «mais ne le faites pas», dit Rodriguez. «Vous devez avoir beaucoup de foi et vous accrocher à Dieu pour ne pas vous effondrer. Si vous êtes faible, vous pouvez vous évanouir et si vous avez une maladie cardiaque, vous pouvez mourir. C’est très dur.”

Sa femme, qui est restée au Honduras avec leur enfant d’un an, s’est initialement opposée à l’envoi de Jordyn pour traverser la frontière seule, mais Rodriguez l’a persuadée. Il lui a dit que leur vie au Honduras ne ferait qu’empirer, avec la menace des gangs et l’économie durement touchée par la pandémie de coronavirus et deux tempêtes tropicales.

Pour payer les frais des passeurs pour la tentative en solo de son fils, Rodriguez a lavé la vaisselle dans un stand de tacos près du campement pendant un mois et demi. Il a également fallu convaincre Jordyn pour y aller.

«Vous devez continuer. Vous aurez les meilleurs vêtements, les meilleures chaussures d’ordinateur et de tennis, et des voitures miniatures qui s’allument », a déclaré Rodriguez à son fils quand ils ont dit au revoir.

Pendant quatre jours, Rodriguez dit qu’il a marché autour de la place, s’arrêtant tous les deux pas pour pleurer, jusqu’à ce qu’il reçoive un message audio enregistré d’un cousin aux États-Unis dont il avait écrit le numéro sur l’acte de naissance de Jordyn.

“J’ai de bonnes nouvelles pour toi. Ils ont le garçon dans une maison pour enfants de son âge », a déclaré le cousin.

Les travailleurs sociaux appellent maintenant Rodriguez depuis un refuge à Chicago deux fois par semaine pour voir s’il y a quelqu’un avec qui Jordyn peut rester aux États-Unis.Des proches ont dit qu’ils ne pouvaient pas s’occuper de Jordyn parce qu’ils étaient également des immigrants récents et avaient leurs propres enfants à charge.

«À ce jour, je ne dors pas. La nourriture n’a aucun goût, car j’y pense à chaque instant », a déclaré Rodriguez. “Ce que je veux, c’est être avec lui.”

