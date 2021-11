Anna Alboth, militante de Minority Rights Group International, a raconté à Metro les scènes « déchirantes » à la frontière biélorusse-polonaise alors que les tensions entre Minsk et Bruxelles augmentent. Mme Alboth a déclaré que l’organisation non gouvernementale était entrée en contact avec environ 1 500 personnes du côté polonais de la frontière.

Mais la travailleuse humanitaire a également averti que le nombre total serait probablement beaucoup plus élevé car elle n’a pas un accès complet à la région.

Mme Alboth, qui serait basée en Pologne, a averti que les migrants – principalement originaires d’Irak, de Syrie et du Yémen – avaient été blessés lors des « refoulements » à la frontière.

De nombreux migrants seraient même de retour de Pologne car ils réalisent maintenant qu’ils pourraient être expulsés.

Selon le travailleur humanitaire, la frontière biélorusse commence à atteindre des températures inférieures à zéro alors que l’hiver rigoureux de l’Europe se profile.

Les prévisions de la BBC Weather indiquent que Bialystok, situé à environ 35 miles de Kuznica, indique qu’il pourrait faire aussi froid que -1C mardi, avec des maximums de seulement 7C.

JUST IN : ‘L’influence française en jeu !’ Macron frappé par un référendum d’horreur – une région clé pourrait se diviser

Mme Alboth a déclaré: « Les gens sont traités comme des balles de tennis de table lancées d’un côté à l’autre à plusieurs reprises. »

« Certaines personnes que nous rencontrons dans la forêt subissent entre cinq et dix refoulements, c’est une chose très, très courante.

« Hier soir, nous avons trouvé deux hommes qui ne pouvaient plus bouger ni communiquer.

« Ils sont à l’hôpital et j’espère qu’ils survivront, mais l’état de santé des gens est absolument incomparable à ce qui se passait auparavant.

« Les gens sont également blessés parce qu’ils sont poussés à travers la clôture, à travers les barbelés et qu’ils portent des cicatrices. »

« Du côté biélorusse, ils sont menacés avec des armes et des chiens.

LIRE LA SUITE : La Russie craint la guerre, car une « erreur de calcul » de la réponse occidentale au chaos des migrants pourrait se terminer par l’horreur

« J’ai vu de nombreux signes de morsures de chien sur les jambes d’adultes et d’enfants. »

Alors qu’il y a eu des informations sur les migrants sont « armés » avec des armes fournies par Minsk dans le but de percer à Kuznica, Mme Alboth a souligné que nombre de personnes à la frontière sont des femmes et des enfants non violents « rêvant d’asile ».

« Il faut se rappeler qu’il y a une semaine, lorsque les migrants ont commencé à se rassembler du côté biélorusse, ils étaient sûrs que la Pologne ouvrirait la frontière et qu’ils pourraient demander l’asile pacifiquement », a-t-elle déclaré.

« Dans presque toutes les situations au cours des deux derniers mois, lorsque des personnes ont tenté de demander l’asile du côté polonais, nous appelions des gardes-frontières, ce qui correspond à la procédure suivie par les personnes qui tentent de demander l’asile.

« Ils ont été placés dans les camions de l’armée et ramenés en Biélorussie.

« Les gens savent maintenant qu’ils ne seront pas emmenés dans un camp de réfugiés, alors ils se cachent simplement dans la forêt, essayant de survivre. »

A NE PAS MANQUER :

« Napoléon Macron » s’est moqué du changement bleu marine sur le drapeau de la France [INSIGHT]

Poutine prêt pour la GUERRE : la Russie lance une « stratégie pour briser l’Europe » [LATEST]

Macron panique: la France resserre les contrôles aux frontières alors que Covid bloque le bloc [REVEALED]

Mme Alboth, qui, selon Metro, travaille aux frontières de l’UE depuis six ans, a expliqué à quel point les migrants luttaient pour obtenir de la nourriture.

« Il y a un niveau élevé de faim et de problèmes de santé », a-t-elle déclaré.

« Nous, militants de base, ne pouvons pas être ceux qui résolvent ce problème, il devrait y avoir de grandes organisations humanitaires internationales sur place, fournissant de la nourriture, de l’eau et une aide structurelle. »

Mme Alboth a affirmé avoir rencontré pour la première fois des personnes qui ne se sont pas nourries depuis cinq jours.

L’UE, l’OTAN et les États-Unis ont accusé Alexandre Loukachenko d’avoir dirigé des migrants vers la frontière extérieure du bloc continental après l’imposition de sanctions en juin.

Minsk rejette l’accusation et affirme à la place que la Pologne a enfreint le droit international en ramenant des migrants en Biélorussie.