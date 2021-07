Les migrants frontaliers sont déposés dans les gares routières alors que les autorités luttent pour faire face

Des charges de bus de migrants sont déposées dans les gares routières de McAllen, au Texas, avec des billets de bus pour se rendre à leurs destinations choisies – au milieu de nouveaux rapports selon lesquels les autorités ont du mal à faire face à l’arriéré de migrants autorisés à entrer aux États-Unis

Des images capturées par Fox News dans la vallée du Rio Grande montrent que la patrouille frontalière dépose des bus chargés de migrants à la gare routière centrale de McAllen, où ils reçoivent des billets de bus pour quitter la ville après avoir été traités et libérés avec des avis de comparution à un tribunal ou une installation de l’immigration et des douanes (ICE).

Au moins quatre bus de migrants ont été déposés samedi à la gare de McAllen, ce qui est le dernier signe du nombre élevé de rencontres frontalières en juin.

Plus de 188 000 migrants ont été rencontrés en juin. Les rencontres d’unités familiales, quant à elles, ont bondi de 25% à 55.805 contre 44.746 en mai. Alors que certains sont renvoyés via les protections de santé publique du titre 42, beaucoup d’autres sont en cours de traitement et finalement libérés aux États-Unis

Les républicains ont fustigé le retour à ce qu’ils appellent “la capture et la libération” et ont blâmé le recul par l’administration Biden d’un certain nombre de politiques de l’ère Trump telles que les protocoles de protection des migrants (MPP) – qui maintenaient les migrants au Mexique en attendant leurs audiences .

L’administration Biden a qualifié ces politiques de cruelles et a plutôt blâmé les « causes profondes » comme la pauvreté, le changement climatique et la violence en Amérique centrale pour l’augmentation. Il s’est concentré sur le traitement plus efficace des migrants et leur libération à l’intérieur, tout en renvoyant des adultes célibataires via le titre 42 de l’ère Trump.

Le New York Post a rapporté que les quatre compagnies de bus qui opèrent à partir de la gare routière centrale de McAllen ont du mal à suivre le rythme des affaires en raison du nombre d’immigrants illégaux libérés aux États-Unis.

Le directeur général de la ville, Roy Rodriguez, a déclaré à The Post que la demande de billets avait atteint un niveau “record” et que la majeure partie de l’augmentation provenait de migrants entrés illégalement dans le pays, entraînant des retards.

Le centre accueille désormais une moyenne record de 7 000 personnes par semaine, dont environ la moitié partent en bus et le reste en avion, a rapporté le Post.