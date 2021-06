Les migrants traversant la Manche ont des taux d’infection à Covid « 20 % plus élevés » que la moyenne britannique | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Un représentant syndical a déclaré que les membres signalaient que cinq à dix migrants chaque jour étaient testés positifs pour le virus mortel. Lucy Moreton, de l’Immigration Services Union, a déclaré au Times : « Nous avons des arrivées positives tout le temps, mettant le personnel et les migrants à risque d’infection. Nous en avons une poignée, entre cinq et dix par jour, testés positifs, mais quiconque a été en contact étroit avec eux – et cela pourrait être beaucoup, en raison de la surpopulation – risque d’attraper le virus. »

Les chiffres indiquent qu’environ trois pour cent des arrivées sont testées positives.

Le Royaume-Uni dans son ensemble a un taux d’infection à Covid de seulement 1,6%, soit une personne sur 630.

Le ministère de l’Intérieur a rejeté les chiffres fournis par Mme Moreton, affirmant qu’aucun migrant n’avait été testé positif en mai ou juin.

Un porte-parole a déclaré au Times : « Ces chiffres sont complètement faux.

“En mai et jusqu’à présent en juin, aucun migrant arrivant par petit bateau n’a reçu de test Covid positif.

« Des tests sont en place pour réduire le risque d’infection pour le personnel, les entrepreneurs et les arrivées de petits bateaux. »

M. Smith s’est dit préoccupé par le fait que le Royaume-Uni n’a pas les capacités pour faire face à l’afflux actuel de « migration irrégulière ».

Il a déclaré au Telegraph: “Il ne semble pas y avoir de plan directeur à long terme qui consiste à accepter que cela va être une caractéristique de nos vies dans un avenir prévisible et à arrêter de prétendre que nous allons pouvoir arrêter cela.

“Je ferais pression pour un plan de gestion stratégique plus concentré basé sur le fait que nous n’avons pas pu arrêter les bateaux.”