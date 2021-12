Les migrants traversant la Manche peuvent être munis d’étiquettes électroniques pendant le traitement des demandes d’asile | Royaume-Uni | Des nouvelles

La proposition pourrait aider à empêcher les migrants de s’enfuir et à permettre aux autorités d’expulser « plus rapidement et plus facilement » les transmanche si leurs demandes sont rejetées. Les ministres espèrent que les étiquettes électroniques pourront aider l’Immigration Enforcement à garder une trace des transmanche qui occupent des emplois au marché noir.

Ils ont l’intention de placer des étiquettes sur les migrants économiques et les demandeurs d’asile en âge de travailler et les soumettront à des restrictions de mouvement par la suite.

On pense que plus d’un million d’immigrants illégaux pourraient travailler en Grande-Bretagne.

Étant donné que de nombreux États membres de l’Union européenne exigent des cartes d’identité pour travailler, le Royaume-Uni est souvent considéré comme une nation préférable pour vivre et travailler.

Une source du ministère de l’Intérieur a déclaré au Sun que la proposition était « un moyen peu coûteux et à fort impact d’apporter des changements rapidement ».

Ils ont également déclaré qu’il pourrait être avancé « en partie pour arrêter le facteur d’attraction et en partie pour empêcher les personnes de s’enfuir pendant que leurs demandes de séjour sont en cours de traitement ».

La source a ajouté : « L’entrée illégale n’est pas un crime sans punition.

« Le marquage rendra plus rapide et plus facile l’expulsion de ceux qui n’ont pas le droit d’être ici. »

Cependant, les plans sont en fait élaborés par des responsables du Cabinet Office après que Boris Johnson, 57 ans, a mis en place un groupe de travail pour faire face à la crise croissante le mois dernier.

Le directeur général du Conseil des réfugiés, Enver Solomon, a déclaré au Times : « Les informations faisant état de plans visant à marquer et à imposer un couvre-feu aux demandeurs d’asile en âge de travailler sentent le désespoir d’un gouvernement qui ne sait pas comment gérer notre système d’asile de manière ordonnée et efficace. et manière humaine.

« Traiter des adultes innocents qui ont fui la guerre et les persécutions comme des criminels est cruel, draconien et punitif.

Le ministre de l’Immigration, qui soutient le Brexit, Tom Pursglove, 33 ans, a déclaré au Sun: « Le projet de loi sur la nationalité et les frontières érigera en infraction pénale le fait d’arriver sciemment au Royaume-Uni illégalement et introduira des peines d’emprisonnement à perpétuité pour ceux qui facilitent l’entrée illégale. »

Les traversées de la Manche ont été parmi les principales préoccupations des électeurs conservateurs et des partisans du congé.

Selon le problème le plus important de YouGov auquel est confronté le suivi des sondages par pays, les électeurs conservateurs de 2019 considèrent l’immigration et l’asile comme le deuxième problème le plus important, derrière la santé et le niveau de l’économie.

Parmi les personnes interrogées qui ont soutenu le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne en 2016, l’immigration et l’asile ont dépassé la santé en tant que problème le plus important auquel le Royaume-Uni est confronté.