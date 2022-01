Les militaires de la marine à la recherche d’exemptions de mandat pour le vaccin COVID-19 reçoivent une décision de justice favorable

Un juge fédéral du Texas a accordé lundi la motion de 35 membres du service de la Marine contestant le mandat du Pentagone sur le vaccin COVID-19 avec des exemptions religieuses.

Mike Berry, qui représente les Navy SEALs au nom du First Liberty Institute, a déclaré à la Daily Caller News Foundation que la décision était une victoire pour la liberté religieuse.

« Nous sommes très reconnaissants pour cette décision en faveur de nos clients », a déclaré Berry. « La Marine ne peut plus forcer les militaires à choisir entre leur foi et le service de leur pays. »

Il a ajouté : « Si la liberté religieuse signifie quelque chose, cela doit signifier que ceux qui ont juré de protéger nos libertés ne devraient pas être forcés de perdre ces mêmes libertés. »

Nous représentons 40 US Navy SEALs qui pourraient être expulsés de l’armée parce qu’ils recherchent un accommodement légal et religieux avec le mandat de vaccin du ministère de la Défense. En savoir plus » https://t.co/Km2Poi40nc pic.twitter.com/Gyi3Bno9I3

– First Liberty Institute (@1stLiberty) 20 octobre 2021