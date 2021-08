Les militaires en service actif et à la retraite ont dit qu’ils ne pouvaient pas « manquer de respect » aux hauts responsables du gouvernement .

L’Office of Naval Intelligence (ONI) a informé les militaires en service actif et à la retraite qu’ils ne peuvent pas « manquer de respect » au président Joe Biden ou à d’autres hauts dirigeants du gouvernement, même pendant le retrait chaotique et meurtrier d’Afghanistan.

L’avertissement est venu dans un e-mail, selon The Daily Wire, du chef de cabinet de l’ONI, rappelant aux militaires, actuels et retraités, qu’il leur est « interdit de manquer de respect aux hauts dirigeants du gouvernement (par exemple, le président, le vice-président, le Congrès, le secrétaire de Défense, secrétaires de service, etc.).

L’e-mail indique :

« Compte tenu de l’atmosphère politique et sociale accrue qui entoure l’Afghanistan, il est important de rappeler à notre personnel en uniforme (service actif et réservistes en service actif temporaire) et aux militaires à la retraite leurs responsabilités et obligations en vertu de l’article 88 du Code uniforme de justice militaire et du Département de la justice militaire. Directive Défense 1344.10. Bien qu’il soit vital de protéger le droit constitutionnel à la liberté d’expression pour ces groupes, conformément à l’accomplissement de la mission, à la sécurité nationale, au bon ordre et à la discipline, il est important de se rappeler certaines limites. À savoir, il est interdit au personnel en uniforme et aux retraités militaires de manquer de respect aux hauts dirigeants du gouvernement (par exemple, le président, le vice-président, le Congrès, le secrétaire à la Défense, les secrétaires de service, etc.).

« Conformément à la même politique du personnel en uniforme, les membres de l’ONI ne peuvent pas participer à des activités politiques partisanes ou distribuer de la littérature politique partisane », selon The Daily Wire. “Un membre interne de l’ONI a déclaré au Daily Wire que ces politiques étaient plus assouplies sous l’administration Trump et a rappelé des officiers à la retraite condamnant l’ancien président.”