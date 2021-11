Les militants de Black Lives Matter promettent une « effusion de sang » si NYC ramène des unités anti-criminalité

Des dirigeants éminents d’un groupe Black Lives Matter à New York ont ​​promis la violence si le maire élu Eric Adams ramenait les unités anti-criminalité de la ville.

« S’il pense qu’ils vont revenir aux anciennes méthodes de police, alors nous allons à nouveau descendre dans la rue », a déclaré Hawk Newsome, qui a cofondé Black Lives Matter of Greater New York, au New York. Nouvelles quotidiennes.

« Il y aura des émeutes, il y aura des incendies et il y aura des effusions de sang parce que nous croyons en la défense de notre peuple », a promis Newsome.

L’unité anti-criminalité était une division du département de police de New York (NYPD) qui utilisait des agents en civil pour enquêter et répondre aux crimes violents. L’unité a été fermée en juin 2020 à la suite du meurtre de George Floyd à Minneapolis.

Adams, un ancien officier du NYPD, a déclaré qu’il prévoyait de ramener l’unité dans une interview avec The City.

« Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Avoir une bonne équipe anti-criminalité continuera à retirer les armes des rues », a déclaré Adams. « Nous pouvons le faire correctement, nous le ferons correctement et nous veillerons à ce que notre ville soit sûre. »

Sur le site Web de la campagne d’Adams, son plan de sécurité pour la ville de New York propose de « réinventer » l’unité anti-criminalité pour se concentrer davantage sur la violence armée.

Les militants ont déclaré que le retour de l’unité est inacceptable et ont promis des violences en cas de retour.

« Nous allons fermer la ville. Nous allons fermer l’hôtel de ville et nous allons lui faire vivre un enfer et en faire un cauchemar », a déclaré au Daily News Chivona Newsome, la sœur de Hawk Newsome et co-fondatrice de Black Lives Matter of Greater New York City.

Le réseau mondial Black Lives Matter a déclaré que les Newsomes et leur organisation ne lui sont pas affiliés.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]