Les militants libéraux envisagent de « faire voler les oiseaux » Kyrsten Sinema au marathon de Boston

Des militants ont accosté le sénateur Kyrsten Sinema, D-Arizona, à l’aéroport et sur le chemin de la salle de bain, et ils prévoient également de la suivre au marathon de Boston lundi, la faisant pression pour soutenir le projet de loi de réconciliation de 3 500 milliards de dollars du président Biden, le Reconstruire Mieux Agir.

Des militants du Green New Deal Network, une coalition de 15 organisations, prévoient de « surveiller » Sinema pendant le marathon, a annoncé l’organisation dans un communiqué de presse, a rapporté le Boston Globe.

Merriam-Webster définit « oiseau-chien » comme « chercher, suivre, détecter ». Les synonymes incluent « chasse », « chien » et « poursuite ».

La semaine dernière, une vidéo est apparue montrant le chef de cabinet du Green New Deal Network, Kunoor Ojha, accostant Sinema à l’aéroport national Reagan de Washington, DC, la faisant pression pour qu’elle soutienne le Build Back Better Act.

SINEMA CONFRONTÉ À L’AÉROPORT ET À L’AVION À PROPOS DE DÉPENSES DE BILL, GREEN NEW DEAL, DACA

« Bonjour, sénateur Sinema ? Je veux vous demander si vous pouvez expliquer au peuple américain ce que vous prévoyez de supprimer du plan« Build Back Better » de Joe Biden ? » Ojha a demandé pendant que Sinema tentait d’avoir une conversation téléphonique.

« Voulez-vous réduire les priorités climatiques ? S’agit-il des soins aux personnes âgées que vous souhaitez supprimer ou des soins aux enfants ? » elle a continué.

Alors que Sinema se trouvait dans un aéroport, Karina, récipiendaire de la Considération d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), s’est approchée de la sénatrice pour lui demander si elle s’engagerait dans une voie vers la citoyenneté pour les immigrants.

« Pouvez-vous vous y engager, sénateur ? » Karina a demandé, ajoutant plus tard: « Je ne veux pas vous déranger, mais en même temps, je veux juste savoir si je peux obtenir un engagement de votre part, sénateur. »

Sinema a cherché à ignorer les militants.

Plus tôt dans la semaine, des militants de l’immigration ont suivi Sinema de la salle de classe où elle enseigne à l’Arizona State University jusqu’aux toilettes, exigeant que le sénateur soutienne un « chemin vers la citoyenneté ». Ils ont continué à la harceler pendant qu’elle était dans la stalle et plus tard lorsqu’elle est sortie pour se laver les mains.

L’ÉQUIPE BIDEN S’ACCROCHE À LA RÉCLAMATION À COT ZÉRO DU PROJET DE RÉCONCILIATION ABANDONNÉE PAR WASHINGTON POST FACT-CHECKERS

Sinema a exprimé son opposition au projet de loi Build Back Better, que les démocrates ont souvent associé à un projet de loi d’infrastructure bipartite de 1 000 milliards de dollars avec le soutien des républicains. Sinema et son collègue, le sénateur Joe Manchin, DW.Va., ont rechigné face au prix de l’autocollant de 3 500 milliards de dollars, qui, selon le comité de rédaction du Wall Street Journal, est une sous-estimation du coût réel du projet de loi de 5 000 milliards de dollars. Biden et ses conseillers, quant à eux, ont insisté sur le fait que le coût est « zéro » car ils s’engagent à payer les 3 500 milliards de dollars avec des augmentations d’impôts sur les riches et les entreprises.

Des militants ont également accosté Manchin, s’approchant de sa péniche depuis des kayaks.

Biden a abordé les confrontations contre les sénateurs la semaine dernière, notant qu’aucun des sénateurs n’avait la protection des services secrets. »

« Je ne pense pas que ce soient des tactiques appropriées, mais cela arrive à tout le monde », a déclaré Biden.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Les seules personnes à qui cela n’arrive pas sont les personnes qui ont les services secrets autour d’eux », a ajouté Biden. « Donc, cela fait partie du processus. »

Le réseau Green New Deal n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Jon Brown de Fox News a contribué à ce rapport.