Les millennials représentent la moitié de toutes les consultations astrologiques, les ventes de pierres précieuses : Aaradhya Khanna, Khanna Gems

Depuis 2020, le secteur de la bijouterie est durement impacté par le COVID-19.

Les pierres précieuses et les bijoux en pierres précieuses ont une histoire de 5000 ans d’influence sur le patrimoine culturel. L’Inde a toujours été un leader dans l’histoire des pierres précieuses, que ce soit sous l’ancienne culture indienne ou les Moghols. De nombreux trésors anciens, tels que les perles du golfe de Mannar, les diamants de Golconde et les saphirs du Cachemire, ont attiré des commerçants du monde entier. Depuis, ce secteur s’est développé. Les pierres précieuses deviennent le choix le plus populaire pour les milléniaux et les personnes de tous âges. L’Inde a dépassé tous les autres pays pour devenir le premier exportateur mondial de diamants taillés et polis. Financial Express Online s’est entretenu avec Aaradhya Khanna, PDG, Khanna Gems concernant le scénario actuel dans l’industrie des pierres précieuses et de la joaillerie, les tendances et plus encore. Extraits :

Quel est le scénario du marché de l’industrie des pierres précieuses et des bijoux pendant la pandémie?



Depuis 2020, le secteur de la joaillerie est durement touché par l’épidémie de COVID-19. Depuis que les individus habitent dans leurs maisons, leur appétit pour les bijoux s’est effondré. Cependant, en 2021, il avait atteint un niveau relativement bas, encore plus bas qu’avant l’épidémie. Les lingots et les pièces d’or ont connu un regain de popularité en tant qu’actif refuge. Depuis la pandémie, le commerce des pierres précieuses astrologiques a connu une augmentation significative de la demande, car les individus recherchent une assistance astrologique pour diverses préoccupations et intérêts.

Comment le segment des pierres précieuses s’est-il comporté pendant le COVID-19? Avez-vous été témoin d’une augmentation de la demande pendant la crise du COVID-19? Si oui, veuillez partager les détails.

Depuis la pandémie de COVID-19, les demandes de renseignements en ligne sur les pierres précieuses astrologiques ont fait deux fois plus. Alors que les consommateurs ont globalement augmenté leurs achats de pierres précieuses, le montant moyen dépensé par client a diminué.

La bifurcation entre homme et femme, qui se renseigne ou achète des pierres précieuses en ligne auprès de Khanna Gems ? Veuillez partager les données en pourcentage ?



Khanna Gems a été la principale marque de pierres précieuses de l’ère moderne, offrant une variété de solutions pour les personnes de tous âges, sexes, genres et races. Selon nos recherches, les demandes de renseignements en ligne et les achats de pierres précieuses sont effectués par environ 50 % d’hommes et 50 % de femmes. Il est tout à fait heureux d’acquérir le même intérêt des deux parties lorsqu’il s’agit d’acheter des pierres précieuses.

Aaradhya Khanna, PDG, Khanna Gems

Avez-vous vu des millennials chercher des conseils astrologiques et/ou acheter des pierres précieuses auprès de Khanna Gems Group, en particulier pendant la pandémie ? Veuillez partager les données en pourcentage.



Les millennials représentent près de 50 % de toutes les consultations astrologiques et la majorité des ventes de pierres précieuses. Depuis la pandémie, le nombre de personnes cherchant une consultation astrologique pour un éventail de difficultés et de raisons a également augmenté, les milléniaux représentant la majorité de l’augmentation. En conséquence, ils recherchent de véritables consultations astrologiques et pierres précieuses certifiées, car l’authenticité est un élément important pour les acheteurs du millénaire.

Quelles sont les tendances actuelles dont vous avez été témoin en ce qui concerne les clients qui achètent des pierres précieuses ? Pour quelles raisons les gens achètent-ils couramment des pierres précieuses de nos jours ? Veuillez préciser.



Les individus sont plus disposés à acheter des pierres précieuses après une consultation astrologique pour plusieurs raisons, notamment des problèmes de santé physique et mentale, le bien-être familial et la stabilité financière.

Avez-vous été témoin d’une augmentation de la demande pendant la période des fêtes? Veuillez partager en pourcentage.



Alors que les ventes de diamants restent stables pendant la période des fêtes, la demande de produits tels que Sphatik Sri Yantra, Energized Yantra, d’autres objets sacrés et d’articles cadeaux augmente, entraînant une augmentation générale des revenus de 10 %.

En dehors des pierres précieuses, quels autres services le groupe Khanna Gems propose-t-il ?



Parallèlement à la vente de pierres précieuses, nous proposons des consultations astrologiques à nos clients. De plus, nous créons des bijoux personnalisés et proposons des pujas en ligne telles que Ganesh Chaturthi Puja, Shradh Puja et Janmashtami Puja. De plus, nous effectuons l’Abhimantran Puja pour la purification, l’activation et la dynamisation des pierres précieuses avant qu’elles ne soient portées.

Veuillez partager des données sur la demande hors ligne contre la demande en ligne pendant la saison des fêtes, qui est populaire parmi les clients ?



Suite à l’épidémie, nous n’avions de ventes en ligne qu’en 2020, mais depuis la levée du confinement début 2021, nous avons constaté une augmentation constante de la demande hors ligne. Désormais, la demande est répartie à 50/50 entre les canaux en ligne et physiques.

Quels sont vos projets d’extension ?



Notre objectif est de consolider le trafic généré par notre présence en ligne et d’atteindre 10 millions de visiteurs mensuels sur notre site Web d’ici 2025. Nous avons mis en place quelques emplacements phares à lancer dans les prochains mois, portant le nombre total de magasins à 25.

De nouveaux développements prévus pour Khanna Gems Group ?



Nous avons récemment ouvert un magasin à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et nous nous développons à l’international. Nous prévoyons de construire une usine de fabrication pour améliorer considérablement notre production afin de répondre à nos ambitions d’expansion et de fournir également des installations de travail à d’autres entreprises.

Nous sommes une mesure totale de 12 entreprises affiliées au groupe Khanna Gems en tant qu’entreprise familiale, et nos objectifs comprennent la consolidation des entreprises et l’établissement d’une synergie intégrée horizontalement grâce à la technologie et à la dextérité des médias pour améliorer notre rentabilité et exécuter nos plans d’expansion.

En outre, nous avons également créé un fonds pour investir dans la stratégie de marque et le marketing de nos marques.

