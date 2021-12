Les Millennials sont des investisseurs en crypto plus optimistes | Invezz

L’industrie de la cryptographie a connu plus de croissance que jamais en 2021, et il semble que tout le monde soit extrêmement optimiste à ce sujet ces jours-ci. Cela dit, certains groupes semblent plus optimistes que d’autres, et des données récentes indiquent que les riches investisseurs du millénaire font partie des personnes les plus optimistes en ce qui concerne les monnaies numériques.

L’inflation et le dysfonctionnement du gouvernement sont deux des plus grandes préoccupations

Le rédacteur en chef de CNBC, Robert Frank, a parlé du sujet dans une récente interview. Il a noté qu’une enquête récente auprès d’investisseurs disposant d’un million de dollars ou plus indique que de nombreux investisseurs fortunés deviennent plus prudents vis-à-vis de l’économie et des marchés.

Il a également déclaré que la grande préoccupation du moment, sans surprise, réside dans l’inflation. L’inflation représente le plus grand risque pour l’économie, et les inquiétudes à son sujet préoccupent les investisseurs depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19.

Cependant, interrogés sur la raison de leurs inquiétudes, jusqu’à 23% ont déclaré l’inflation, tandis qu’exactement le même pourcentage a également cité le dysfonctionnement du gouvernement américain comme leur principale préoccupation. 11% ont répertorié des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et 10% ont déclaré que leur préoccupation concernait le coronavirus. Enfin, 7 % ont mentionné la pénurie de main-d’œuvre et 7 % ont déclaré qu’ils considéraient la dette nationale comme le plus grand risque pour l’économie américaine au cours des 12 prochains mois.

Pourquoi les millennials se tournent-ils vers les crypto-monnaies ?

Dans une situation comme celle-là, où l’inflation et le dysfonctionnement du gouvernement sont considérés comme les plus grandes menaces, beaucoup se tournent vers les monnaies numériques et pour des raisons évidentes. Étant donné que la plupart des pièces sont en quantité limitée, il n’y a aucun risque d’inflation lors de l’impression de nouvelles. Dans le même temps, les crypto-monnaies sont décentralisées, de sorte qu’aucun gouvernement ou institution centralisé ne les gouverne, ce qui préoccupe le plus les millionnaires de la génération Y.

Selon Frank, les millennials millionnaires ont au moins la moitié de leur richesse en crypto, ce qui en fait le plus optimiste de tous les groupes investissant dans la monnaie numérique.

