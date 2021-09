Les Millennials sont les pionniers de la prochaine mégatendance : voici comment

Ils ne sont pas informés. Ils ont le droit et sont égoïstes.

Ils sont passionnés par leur « carrière » – mais ne savent pas comment travailler dur.

Ils adorent les toasts à l’avocat (quoi que ce soit).

Je parle des millennials… ou du moins de ce que nous, les baby-boomers, disons des millennials.

Mais voici le problème : je pense que les milléniaux – et les membres de la génération Z qui les suivent – ​​ont une mauvaise réputation.

La génération du millénaire ici aux États-Unis mène le monde vers un tout nouveau mode de vie : le mode de vie basé sur l’écran.

Cette transformation n’est pas simplement une mode, un engouement ou une bizarrerie générationnelle.

C’est une mégatendance – et elle aura un impact sur notre vie quotidienne d’une manière que nous pouvons à peine imaginer aujourd’hui.

Cela peut vous rendre dingue. Cela me rend certainement parfois dingue.

Mais voici le problème : la « Mégatrend du temps d’écran » créera de puissantes opportunités de gagner de l’argent pour les décennies à venir.

Et vous pouvez remercier les millennials pour cela !

Chaque interaction passe par un écran

Mardi, je vous ai parlé de les meilleurs secteurs pour garer votre argent – surtout après l’oscillation du marché de cette semaine.

Ces secteurs font partie de ce que j’appelle les « mégatendances » – des changements de paradigme qui nous mèneront aux opportunités de profit les meilleures et les plus audacieuses pour le reste de l’année et l’année prochaine.

Voici un extrait de ce dont nous avons discuté :

Les Deuxième révolution électrique l’espace, qui est passé d’une « compétition » amusante à une fatalité ces dernières années. Les batteries au vanadium de longue durée en remplacement partiel des batteries lithium-ion «pas si vertes» sont l’une de mes histoires préférées dans cette mégatendance. Le long battu secteur du voyage, qui connaît une “obscurité avant l’aube”. Et avec la levée de l’interdiction de Covid-19 contre les voyageurs européens aux États-Unis plus tôt cette semaine, l’aube pourrait venir plus tôt que plus tard. Dernièrement, la cyber-sécurité est une opportunité de profit majeure. Et avec la 5G qui se rapproche de plus en plus du déploiement mondial, elle ne fera que s’agrandir.

Aujourd’hui, je me concentre sur une autre mégatendance – une que je souligne depuis près de deux ans maintenant.

Mais avant de faire cela, je veux que vous repensiez à 1991.

Tout au long du rockumentary de 1991 Madonna : Action ou Vérité, le petit-ami de la chanteuse de l’époque, Warren Beatty, évite consciemment d’apparaître devant la caméra. Mais pendant un bref instant du film lorsque la caméra se dirige vers lui, Beatty visiblement dégoûté se plaint du projet de vanité de Madonna.

« Elle ne veut pas vivre hors caméra, encore moins parler », dit-il. « Il n’y a rien à dire hors caméra. Pourquoi diriez-vous quelque chose si c’est hors caméra ? À quel point existe-t-il ? »

Semble familier?

Les millennials et les « zoomers » semblent croire qu’il ne sert à rien de vivre une vie qui n’apparaît pas sur l’écran d’un appareil portable.

Pour eux, « rendez-vous amoureux » ne signifie pas se regarder avec amour à travers une table de restaurant faiblement éclairée, puis aller au cinéma. Cela signifie s’asseoir l’un en face de l’autre à une table de restaurant tout en regardant constamment leur téléphone et en envoyant des SMS à d’autres amis.

Jouer à un jeu avec des amis ne signifie pas se blottir autour d’un plateau Monopoly et convoiter les propriétés Boardwalk et Park Place. Cela signifie vous enfermer seul dans une pièce sombre avec un moniteur vidéo, mettre des écouteurs et passer des heures interminables à jouer à Fortnite.

Poser une question à maman ne signifie pas se promener dans l’autre pièce et parler face à face. Cela signifie envoyer cette question par SMS à maman, même si elle n’est qu’à 15 pieds !

La prochaine révolution industrielle ?

Les Millennials et les zoomers sont les premières générations de « temps d’écran » – d’autres suivront certainement.

La mégatrend Screen Time pourrait être la plus puissante depuis la révolution industrielle.

Le mode de vie américain passe littéralement d’un paradigme ambulatoire en face à face à un paradigme stationnaire face à l’écran.

Pensez-y : presque tous les aspects de la vie que nous et nos parents menions en déménageant de la place A à la place B et/ou en parlant directement à un autre être humain ont migré vers un écran.

Bien sûr, la possibilité reste de se comporter de manière «rétro»… juste pour le plaisir. Avant le coronavirus, vous pouviez, par exemple, vous rendre dans un centre commercial avec un ami et acheter des vêtements. Cette activité pourrait également inclure des conversations en face à face « rétro ».

Mais des activités comme celles-ci sont de plus en plus dépassées. Il est tout à fait possible de mener toutes les activités quotidiennes nécessaires – et de nombreuses activités inutiles – sans jamais parler à un autre humain.

L’écran fait tout.

Voici juste une courte liste d’activités mobiles centrées sur l’écran qui sont la nouvelle norme :

conversation décontractée actualités consommation banque personnelle jeu d’argent shopping recherche jeu flirt commérages

Mon rythme est d’investir, donc ce n’est pas mon rôle de juger les mérites ou les inconvénients relatifs d’un style de vie basé sur l’écran. Mais du point de vue de l’argent, le Screen Time Megatrend possède un pouvoir extraordinaire.

A la fois pour catapulter certaines souches vers le ciel… et pour condamner certaines souches à la poubelle de l’histoire.

Pour avoir un avant-goût de ce qui vous attend, revenons sur l’histoire récente…

Les pionniers du mouvement

Bon nombre des « premiers moteurs » de la Mégatrend Screen Time ont déjà remporté un succès spectaculaire.

Des entreprises comme Facebook (NASDAQ :FB), Pomme (NASDAQ :AAPL), Amazon (NASDAQ :AMZN) et Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) a identifié cette mégatendance alors qu’elle n’était encore qu’un enfant – et a décidé de la capitaliser.

Ou peut-être qu’ils ont juste eu de la chance. Après tout, Facebook, Amazon et Google ont tous commencé leur vie d’entreprise en tant que services de bureau reposant sur une connectivité Internet lente et commutée.

Si leurs histoires s’étaient arrêtées là, nous ne connaîtrions peut-être même pas leurs noms aujourd’hui.

Mais grâce au développement de la connectivité sans fil à haut débit, en combinaison avec l’arrivée de l’iPhone en 2007, la fortune des premières sociétés de temps d’écran s’est considérablement améliorée.

Et leurs stocks ont grimpé en flèche.

Alors que l’Internet haut débit est devenu omniprésent et que les itérations successives des smartphones et des tablettes ont considérablement amélioré la fonctionnalité des écrans portables, une deuxième vague d’entreprises de temps d’écran est entrée sous les feux de la rampe. Je parle d’entreprises comme :

MercadoLibre (NASDAQ :MELI), une société argentine qui exploite la plus grande plate-forme de commerce électronique en Amérique du Sud.

Nvidia (NASDAQ :NVDA), un fournisseur de puces semi-conductrices pour de nombreuses technologies basées sur les écrans.

Carré (NYSE :SQ), un processeur de paiement à croissance rapide pour les commerçants indépendants.

Ces trois actions ont grimpé de plus de 1000% au cours des cinq dernières années !

Malgré ces réussites, le meilleur reste à venir ; le Screen Time Megatrend ne fait que commencer. En fait, c’est à peine en deuxième manche.

Les premier et deuxième moteurs ont été les pionniers d’un nouveau monde courageux qui était plein de dangers et de risques. Chacun d’eux aurait pu échouer lamentablement. En fait, la plupart d’entre eux ont flirté avec le désastre pendant de longues périodes avant de franchir le cap et de s’établir comme des entreprises puissantes et rentables.

Mais maintenant, grâce à la survie des premiers et deuxièmes acteurs les plus aptes, la Mégatrend Screen Time est en cours – et elle propulsera des dizaines d’entreprises troisièmes vers un succès spectaculaire.

Certaines de ces entreprises seront actives dans le commerce électronique, les jeux mobiles, les rencontres en ligne et le traitement des paiements. D’autres feront progresser les technologies liées à l’écran telles que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les réseaux mobiles 5G, l’Internet des objets (IoT) et les véhicules autonomes.

Bien entendu, toutes ces technologies donneront naissance à de futures industries et technologies. C’est pourquoi le potentiel de croissance du Screen Time Megatrend possède une puissance et une durabilité si énormes.

Un raz-de-marée de 56 000 milliards de dollars arrive…

Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais cette tendance s’associe à une autre tendance puissante : le déploiement mondial de la 5G.

C’est parce que la 5G change la façon dont tout le monde et tout se connectent, y compris la façon dont les écrans « se parlent ». Je parle des avancées technologiques majeures qui impacteront :

commerce électronique et vente au détail… divertissement, éducation, énergie… assurance, immobilier, fabrication, services financiers et plus encore.

Et à la barre de ce mouvement 5G se trouvent cinq pièces que je pense que chaque investisseur devrait posséder.

Salutations,

Eric Fry

Eric Fry est un sélectionneur d’actions primé avec de nombreux appels « 10-bagger » – sur les bons marchés ET les mauvais. Comment? En trouvant de puissantes mégatendances mondiales… avant qu’elles ne décollent. En fait, Eric a recommandé 41 différents gagnants boursiers à plus de 1000% au cours de sa carrière. De plus, il a battu 650 des investisseurs les plus célèbres du monde (dont Bill Ackman et David Einhorn) dans un concours. Et aujourd’hui, il révèle gratuitement son prochain gagnant potentiel à 1000%, ici même.