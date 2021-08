Les Millennials stimulent les ventes de commerce électronique transfrontalier – WWD

De nouvelles données d’ESW, anciennement eShopWorld, ont révélé que les Millennials ont stimulé les ventes internationales de commerce électronique directement aux consommateurs au cours des six derniers mois, ce qui fait suite à une évolution globale vers des achats en ligne plus élevés pendant la pandémie.

Les auteurs du rapport ont déclaré qu’avec “un accès réduit aux magasins pendant la pandémie”, plus de la moitié, ou 52%, des 25 à 34 ans ont acheté en ligne, directement auprès de marques internationales. Les données de l’enquête Global Voices: Pre-Peak Pulse 2021 d’ESW ont été recueillies auprès de près de 15 000 consommateurs dans 14 pays. Le sondage a révélé que 52% étaient « motivés à acheter en ligne pendant la pandémie ».

“Cette moyenne est passée à 58% chez les 25 à 44 ans, car les magasins fermés et l’accès réduit aux magasins physiques ont incité les consommateurs à acheter en ligne des articles qu’ils auraient normalement validés et achetés en magasin”, a déclaré ESW. « Cela a été le plus vivement ressenti en Afrique du Sud et en Inde, tous deux à 63 % ; suivis des Émirats Arabes Unis, 56 pour cent; La Chine, 53 %, et les États-Unis, 52 %.

ESW a déclaré que l’accès réduit aux magasins physiques “a également stimulé le commerce électronique transfrontalier, avec près de la moitié, 46%, des acheteurs mondiaux interrogés disant que cela les a incités à acheter directement auprès d’une marque internationale en ligne, atteignant 52% chez les 25 à 25 ans. 34. ” Les principales catégories achetées comprennent les chaussures, les vêtements, les produits de luxe, les soins de la peau, les parfums, les produits de santé et de beauté et les cosmétiques.

Patrick Bousquet-Chavanne, président et chef de la direction des Amériques chez ESW, a déclaré que les marques qui comprennent «l’évolution du commerce de détail traditionnel voient l’importance de combiner leur commerce électronique international direct avec leur structure omnicanale existante. Les magasins du futur seront des hauts lieux de l’expérience, où les marques épouseront et renforceront les personnalités de la marque et les expériences qu’elles construisent sur les réseaux sociaux. Mais le moteur transactionnel de la croissance future s’est sans aucun doute accéléré dans les canaux numériques, et il semble peu probable que la tendance s’inverse un jour. »

Lorsqu’on lui a demandé si ces tendances d’achat en ligne se poursuivront, Bousquet-Chavanne a déclaré à WWD que la société s’attend à ce que « les achats en ligne et le commerce transfrontalier continuent de connaître une forte dynamique en raison de la pandémie en cours, des habitudes changeantes des acheteurs et d’un changement générationnel ».

“COVID-19 continue d’affecter la vente au détail de briques et de mortier dans les régions du monde entier par le biais de fermetures temporaires de magasins, de pénuries de personnel et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement”, a expliqué le PDG. « De plus, des centaines de millions d’acheteurs dans le monde se sont maintenant habitués à acheter en ligne pour chaque catégorie de vente au détail. Ils ont testé la commodité du commerce électronique, même pour des catégories traditionnellement « hautement tactiles » comme la beauté, la mode et le luxe, et le commerce transfrontalier leur permet désormais d’accéder facilement aux marques et aux produits d’entreprises du monde entier. »

Concernant les raisons pour lesquelles les Millennials et la génération Z s’engagent davantage dans le commerce transfrontalier, le PDG a déclaré que ces cohortes démographiques «sont des natifs numériques qui ont grandi en utilisant la technologie pour améliorer tous les aspects de leur vie, y compris le shopping. De plus, les médias sociaux leur ont donné un moyen facile de se connecter et de partager des informations avec une communauté mondiale, de sorte qu’ils sont continuellement exposés aux nouvelles tendances du monde entier.

“Il est naturel et courant pour ces jeunes acheteurs d’être des adopteurs précoces – ils découvrent rapidement les marques et les produits qui sont à la mode dans une autre partie du monde et recherchent des moyens d’acheter ces articles localement via un canal de confiance”, a déclaré Bousquet-Chavanne à WWD. . « Le commerce transfrontalier permet aux acheteurs d’accéder à une vaste gamme de produits qu’ils ne peuvent peut-être pas trouver dans les magasins à domicile, ainsi qu’à de meilleurs prix sur de nombreux articles auxquels ils peuvent déjà accéder. »

Alors que l’élan des ventes en ligne internationales se poursuit, Bousquet-Chavanne a déclaré qu’il existe plusieurs approches que les marques et les commerçants peuvent adopter.

« Les marques ont aujourd’hui une opportunité unique d’accéder à la croissance à l’international, mais la plupart n’ont pas l’expertise du marché numérique et local nécessaire pour fournir une expérience localisée et centrée sur le client qui fait partie d’une offre omnicanale transparente », a déclaré Bousquet-Chavanne. « Ils doivent comprendre chaque marché international afin d’évaluer la demande, d’atteindre de nouveaux clients et de fidéliser les clients existants. Pour tirer pleinement parti de l’opportunité transfrontalière, les marques doivent s’associer à des experts capables de tout gérer, des taxes et tarifs à la conformité et à la sécurité, en passant par le paiement, la livraison, les retours et le service client.

“Une fois qu’elles ont personnalisé leur offre pour chaque marché, les marques doivent continuellement utiliser les données du marché local qu’elles collectent pour améliorer l’expérience d’achat”, a-t-il ajouté.