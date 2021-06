Les milliardaires cherchent des failles dans le plan du président Biden pour augmenter les impôts

Le président Joe Biden pourrait bientôt découvrir qu’augmenter les impôts des milliardaires est plus compliqué qu’il n’y paraît.

Le nouveau président veut que les riches paient beaucoup plus d’impôts, afin de financer un plan de 1,8 billion de dollars pour investir dans des choses comme la garde d’enfants, l’éducation et les réductions d’impôts pour les pauvres qui visent à réduire les inégalités.

Mais à l’autre bout du ring se trouve une industrie de gestion de patrimoine et de comptabilité sophistiquée prête à se battre, désireuse de tempérer chaque proposition agressive et d’exploiter chaque échappatoire pour plaire à ses clients qui les paient cher pour défendre chaque dollar.

Au cours des prochains mois – et au cours des prochaines années, si le plan de Biden parvient à passer sous une forme ou une autre – ces forces entreront en collision. L’adoption du compte de taxes n’est que la première étape. L’exécution pourrait être plus difficile. Quelles que soient les intentions des démocrates, ils peuvent découvrir que leur plan permet aux milliardaires de la technologie de se tirer d’affaire.

Et donc l’industrie de la gestion de patrimoine déborde d’un optimisme certain qu’elle peut déjouer la bureaucratie.

« Les riches trouveront des moyens de le contourner. Il y a trop de façons de reporter, de minimiser ou même d’éviter les impôts.

« Les riches trouveront des moyens de le contourner », a prédit un gestionnaire de fortune. « Il y a trop de façons – des façons parfaitement acceptables – de reporter, de minimiser ou même d’éviter les impôts. »

Ce que partagent les gestionnaires de fortune et les militants pro-taxes, c’est la conviction que la proposition Biden constitue une menace plus grande pour les millionnaires que pour les milliardaires – car les milliardaires peuvent souvent être plus patients lorsqu’il s’agit de gérer les impôts, en choisissant le moment exact où ils veux les payer. Les millionnaires devront travailler plus dur pour trouver des solutions de contournement intelligentes.

Le plan Biden augmenterait le taux fédéral pour les personnes gagnant plus de 450 000 $ par an à près de 40 %. Cela augmenterait le taux d’imposition des gains en capital des ultra-riches – le taux d’imposition payé par les entrepreneurs riches lorsqu’ils vendent une entreprise ou les investisseurs fortunés lorsqu’ils vendent une action – à une somme de plus de 40 %. La Maison Blanche mettrait fin à l’échappatoire dite de «l’ange de la mort» qui permet aux riches d’éviter complètement l’impôt sur les plus-values ​​en n’évaluant pas l’impôt si l’actif est transmis à un héritier. Et surtout, Biden prévoit d’augmenter la puissance de feu de l’IRS, une décision qui, selon l’administration, pourrait générer plus d’un tiers des 1,8 billion de dollars de revenus ciblés par la refonte fiscale.

Et il est vrai que ces propositions ont envoyé au moins une partie des ultra-riches crier pour la pédale de frein, ont déclaré à Recode plus d’une demi-douzaine de gestionnaires de patrimoine et de comptables de certaines des familles les plus riches de la Silicon Valley.

Au cours des dernières semaines, plus de quelques riches dirigeants et investisseurs – y compris ceux qui ont fait fortune dans le secteur de la technologie – ont envoyé des courriels et se sont rendus à des réunions avec leurs gestionnaires de fonds dans un état de panique. Auraient-ils vraiment à payer un impôt sur les gains en capital qui pourrait signifier que plus de la moitié de leurs revenus annuels iront au gouvernement fédéral ou californien ? Leurs enfants seraient-ils vraiment incapables d’accéder à la richesse intergénérationnelle que les patriarches et matriarches de la famille ont travaillé si dur à construire ?

Oui, il y a des « mini-freakouts dans chaque réunion client que nous avons », a déclaré un gestionnaire de fortune pour les riches de la Silicon Valley.

Pour se préparer à un monde dans lequel les plans de Biden pourraient devenir réalité, les riches de la région de la baie se précipitent pour que leurs équipes rédigent des documents juridiques pour essayer de se préparer à l’adoption potentielle du plan de Biden. Une source a indiqué que les avocats fiscalistes avec lesquels il travaille ont déjà annoncé qu’ils ne prendraient plus de clients après septembre, car ils anticipent tellement d’affaires de dernière minute en 2021. Un autre a déclaré qu’il avait remarqué que de plus en plus de clients parlaient de déménager à Porto Rico, une ville fiscalement avantageuse à la suite de la proposition de Biden.

Mais il y a une litanie de raisons pour lesquelles les fiscalistes ne sont pas aussi concernés que leurs clients. Et ce n’est pas seulement parce que les activistes et les gestionnaires de fortune s’attendent à ce que le plan Biden soit considérablement édulcoré s’il est finalement adopté par le Congrès.

Il y a l’évidence – que la hausse de la tranche d’imposition la plus élevée importe peu parce que les 0,01 pour cent ne font pas fortune grâce à un salaire ; ils y parviennent en fondant ou en investissant dans des entreprises. Il y a une sorte d’évidence – que l’augmentation du taux des gains en capital peut être contournée si les riches évitent de « réaliser » le gain à un moment où ce taux plus élevé est en place. Et puis il y a encore moins évident – que les méga-milliardaires peuvent faire de grands efforts pour éviter de payer un impôt sur les gains en capital en utilisant des prêts, des contributions caritatives et un système byzantin de fiducies pour garder leur fortune de l’Oncle Sam.

Pour Gabriel Zucman, un économiste progressiste influent qui étudie les paiements d’impôts des milliardaires, le plan Biden a une “sérieuse limitation”.

“Si vous êtes Jeff Bezos ou Elon Musk ou les milliardaires de la technologie, il est très facile de s’accrocher [your] des actions et en même temps emprunter de l’argent pour acheter des choses – des maisons, des jets privés ou tout type de consommation », a déclaré Zucman. “L’autre chose dans le plan Biden est d’avoir une imposition des gains en capital au décès. Mais évidemment, la plupart de ces milliardaires de la technologie sont assez jeunes, ce qui signifie qu’ils pourraient encore payer très peu d’impôts en tant que fraction de la richesse pendant de nombreuses années et peut-être même plusieurs décennies.

Essentiellement, les titans de la technologie résisteront à la vente d’actions au cours d’une année lorsque la hausse des gains en capital de Biden sera en vigueur (pas que les dirigeants actifs fassent une grande partie de cette vente pour commencer, par peur d’effrayer le marché boursier). Et cela même si Biden réussit avec son plan de supprimer la disposition qui permet aux milliardaires d’éviter de payer l’impôt sur les plus-values ​​en léguant l’actif à un héritier – un privilège appelé la base « step-up », ou l’échappatoire susmentionnée de l’Ange de la mort – Les ultra-riches de la Silicon Valley devront peut-être payer plus, mais pas avant des décennies lorsqu’ils mourront.

L’ironie est que Zucman, le cerveau universitaire derrière les appels des libéraux à un impôt sur la fortune, est en grande partie d’accord avec l’industrie de la défense de la richesse sur un point clé : que les ultra-riches seront en mesure de repousser avec succès certaines des propositions les plus intrusives du plan Biden. , dégradant potentiellement le plan de l’administration visant à lever des centaines de milliards de recettes fiscales. La différence est que pour Zucman, c’est pourquoi Biden doit être encore plus audacieux. Pour les gestionnaires de patrimoine, c’est peut-être pourquoi Biden ne devrait même pas essayer.

“Peu importe où les clients se situent sur l’échiquier politique, aucun d’entre eux n’est ravi de payer plus d’impôts”

« Quelle que soit la position des clients sur l’échiquier politique, aucun d’entre eux n’est ravi de payer plus d’impôts », a déclaré un gestionnaire de fortune. « Je n’ai jamais rencontré de client, quelle que soit son affiliation politique, qui ne soit pas enthousiasmé par une bonne planification successorale. »

Les milliardaires ou même les vieux millionnaires embauchent ces aides financières pour préserver leurs actifs. Battre le fisc est la raison pour laquelle ils sont payés. Et donc l’industrie de la Silicon Valley est déjà en train d’élaborer une stratégie sur ce qu’elle fera exactement.

En ce qui concerne l’impôt sur les gains en capital, attendez-vous à ce que les titans de la Silicon Valley se précipitent pour verrouiller leurs gains au taux le plus bas de cette année (en supposant que le plan fiscal final ne s’applique pas rétroactivement, une disposition qui sera vigoureusement combattue.) Cela signifie qu’une vague de startups peut chercher à vendre vers la fin de l’année. Ou que les investisseurs qui estiment avoir besoin de vendre des actions à un moment donné pourraient le faire cette année plutôt que l’année prochaine. Selon Chye-Ching Huang, expert en politique fiscale à NYU, les recherches sur les précédentes hausses des gains en capital montrent qu’il y a souvent un pic de réalisations au cours de l’année précédant l’entrée en vigueur d’un nouvel impôt.

D’autres ne vendront peut-être pas du tout, espérant qu’une nouvelle administration ou un nouveau Congrès annulerait complètement les coupes. Et en attendant, les milliardaires peuvent contracter davantage de prêts en utilisant leurs actions en garantie – une pratique courante pour les titans de la technologie, comme l’a souligné Zucman.

Les gestionnaires de fortune concèdent qu’il sera difficile d’échapper à l’impôt sur les gains en capital au décès sans l’échappatoire de l’Ange de la mort. Mais ils ont encore quelques tours dans leurs manches. Ils disent que leurs clients dans leurs testaments dirigeront de plus en plus de leurs fortunes appréciées vers des œuvres caritatives plutôt que vers le Trésor américain. (« La charité est un moyen de maintenir le patrimoine familial, pas de l’épuiser », a fait remarquer un gestionnaire de patrimoine.) Ils vont – et ces derniers mois, ont déjà – intensifié leur planification successorale, qui est l’ingénierie d’un réseau complexe de fiducies et de fiducies. des entreprises que les riches construisent pour transmettre de l’argent à leurs héritiers, dans le cadre d’une tentative de mort alors qu’ils ne possèdent techniquement rien en leur nom.

« Si vous avez fait du bon travail, vous mourez sans rien », a fait remarquer un collaborateur des ultra-riches de la Silicon Valley. « En théorie, la montée en puissance n’a pas d’importance car vous avez déjà donné tous vos atouts à vos enfants, et alors qui s’en soucie ? Vous dépensez votre dernier dollar la veille de votre mort.

Et même s’il est impossible d’éviter la disposition, la facture fiscale – et les recettes fiscales, au grand dam des progressistes – ne seront exigibles qu’à la mort du milliardaire. Donc, pour les jeunes milliardaires de la technologie, c’est un problème pour un avenir lointain. Qui sait à quoi ressemblera alors la politique fiscale américaine ? Et pour les progressistes, cela signifie moins d’argent aujourd’hui pour résoudre les problèmes d’aujourd’hui.

Ensuite, il y a aussi le sentiment plus général que la maison gagne toujours, pour ainsi dire. Les conseillers en patrimoine échangent déjà des idées pour de nouvelles astuces fiscales sous-utilisées, par exemple, qui pourraient être poursuivies de manière plus agressive. Il est difficile de prédire avec précision quelles échappatoires apparaîtront dans un nouveau projet de loi fiscale fédérale, mais il est remarquable que les militants fiscaux et les conseillers en patrimoine partagent l’opinion selon laquelle l’industrie de l’évasion fiscale restera forte.

Le plan de Biden cherche à lutter contre cela en dépensant 80 milliards de dollars pour renforcer les capacités d’enquête et d’application de l’IRS. Mais il existe un grand scepticisme quant au fait que le plan Biden augmentera les 700 milliards de dollars de revenus qu’il recherche – en partie parce que les ultra-riches sont si bons au jeu du chat et de la souris.

Ce qui se prépare dans la Silicon Valley est une bataille non seulement de lois et de lobbying, mais aussi d’intelligence et de marge de manœuvre. Les activistes fiscaux concèdent que les gestionnaires de fortune peuvent avoir le dessus à court terme, mais espèrent qu’ils réduiront les fortunes à long terme.

Cet argent, dit Huang, permettrait à l’Amérique de « faire des investissements permanents dans les enfants et les familles – qui ne sont pas les héritiers de familles de plusieurs milliards de dollars ».