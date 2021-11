Les milliardaires de Davos veulent sauver la planète… Pourquoi les pays en développement ne leur font-ils pas confiance ?

par Matthew Ehret, Culture stratégique :

Pour l’heure, le secteur mondial en développement n’acceptera généralement pas d’être sacrifié sur l’autel d’un nouveau culte Gaïa géré par un sacerdoce de milliardaires de Davos.

Un miracle semble se produire, alors que les multimilliardaires du Forum économique mondial (WEF) semblent avoir pris conscience.

Comme par magie, il semble que ces élites aux cols d’or n’aspirent plus au profit et au pouvoir comme elles l’avaient autrefois. Alors que la COP26 clôt ses cérémonies annuelles de 12 jours, des personnalités de premier plan liées au WEF comme le prince Charles, Jeff Bezos, Mario Draghi, Mark Carney et Klaus Schwab ont annoncé un nouveau système économique basé sur la vertu avant le profit !

Selon le site Web de la COP26, « 95 entreprises de premier plan dans divers secteurs s’engagent à être » Nature Positive « , acceptant de travailler pour arrêter et inverser le déclin de la nature d’ici 2030. »

Le prince Charles s’est vanté d’avoir coordonné 300 entreprises représentant plus de 60 000 milliards de dollars pour s’engager dans une transition verte mondiale, et après avoir rencontré le prince le 2 novembre, Jeff Bezos a annoncé son nouveau Fonds pour la Terre de 2 milliards de dollars pour protéger les écosystèmes de la nature en mettant l’accent sur l’Afrique. Même le Premier ministre Mario Draghi a rejoint Mark Carney sur cette nouvelle voie verte, alors que les deux hommes ont dépassé leurs anciens jours d’adoration de l’argent de Goldman Sachs et ont embrassé un meilleur destin. Lors du sommet du G20 du 1er novembre, Draghi a embrassé l’initiative des marchés verts du prince Charles et a apporté le plein soutien de l’Italie à l’initiative de décarbonisation.

Le prince lui-même (qui se trouve également être le créateur nominal du grand programme de réinitialisation lancé en 2020), s’est exprimé en tant qu’homme d’État éclairé en disant aux dirigeants du monde « alors que l’énormité du défi climatique domine les conversations des peuples, des salles de presse à la vie chambres, et comme l’avenir de l’humanité et de la nature elle-même sont en jeu, il est sûrement temps de mettre de côté nos différences et de saisir cette opportunité unique de lancer une reprise verte substantielle en mettant l’économie mondiale sur une trajectoire confiante et durable et, ainsi, Sauvons notre planète. »

Parmi la nouvelle gamme de mécanismes financiers que nous voyons être mis en ligne dans cette guerre contre l’humanité, citons le nouveau Earth Fund de Bezos, l’indice Living Planet de Sir Robert Watson (dévoilé en 2018 au Forum économique mondial) et le nouveau Intrinsic parrainé par la Fondation Rockefeller. Exchange Group (IEG) qui cherche à transformer des écosystèmes mondiaux d’une valeur estimée à 4 milliards de dollars en fonds propres contrôlables par de nouvelles sociétés privées (surnommées « sociétés d’actifs naturels »).

Sur son site Web, l’IEG a déclaré : « En partenariat avec la Bourse de New York, IEG fournit une plate-forme de classe de mots pour répertorier ces sociétés à des fins de négociation, permettant la conversion d’actifs naturels en capital financier. Les capitaux propres du NAC capturent la valeur intrinsèque et productive de la nature et fournissent une réserve de valeur basée sur les actifs vitaux qui sous-tendent notre économie toute entière et rendent la vie sur terre possible… En 2021, nous avons commencé à demander l’approbation réglementaire pour amener les premières transactions d’actifs naturels à les marchés des capitaux. Notre vision est de mettre sur le marché des centaines de sociétés d’actifs naturels représentant plusieurs milliers de milliards de dollars d’actifs naturels.

Ces nouvelles entreprises deviendront les intendants de nouvelles zones protégées à travers le monde dont l’ONU exige qu’elles englobent 30% de la surface de la terre d’ici 2030 et bien plus d’ici 2050.

Est-ce le moment de se réjouir ou quelque chose de plus sombre est-il en jeu ?

Pour répondre à cette question, il vaut la peine de se poser la question suivante : ce nouvel ordre fondé sur la vertu a-t-il quelque chose à voir avec le fait de sortir les gens de la pauvreté ou de mettre fin à l’injustice économique ?

Malheureusement, il est conçu pour faire tout le contraire.

Comme nous allons le voir, et comme les hommes d’État du monde entier commencent à le souligner, ce nouvel ordre a plus en commun avec les obsessions oligarchiques de contrôler le bétail humain, et moins à voir avec la préservation de l’environnement. Les milliers de tonnes de CO2 émises par les jets privés à Davos et à la COP26 ne représentent qu’un petit aspect de cette maladresse.

Obrador appelle le jeu

Le 30 octobre, le président mexicain Lopez Obrador a dénoncé cette nouvelle forme virulente de colonialisme tout en présidant une cérémonie célébrant la construction en cours du train à grande vitesse Maya de 6,7 milliards de dollars actuellement en construction dans les régions du sud du Mexique. Le projet qui augmenterait considérablement le niveau de vie au Mexique en stimulant la croissance de la production industrielle et des infrastructures a pris beaucoup de retard en raison en grande partie de vastes batailles juridiques menées par des groupes autochtones qui ont été utilisés comme mandataires par des intérêts étrangers pour défendre les écosystèmes mexicains. Dans de nombreux cas juridiques s’opposant au projet, l’argument a avancé que puisque plusieurs espèces d’insectes, de faune et même certains léopards seront affectés par les nouvelles voies ferrées, le projet doit être arrêté et enterré.

Dans ses remarques à un journaliste enquêtant sur le projet ferroviaire, Obrador a déclaré :

« L’une des choses qu’ils [the neoliberals] promue dans le monde, afin de piller à l’aise, était la création ou la promotion des droits dits nouveaux. Ainsi, le féminisme, l’écologisme, la défense des droits de l’homme, la protection des animaux ont été beaucoup promus, y compris par eux. Toutes ces causes sont très nobles, mais l’intention était de créer ou d’amplifier toutes ces nouvelles causes afin que nous n’y remédiions pas – afin que nous ne nous retournions pas et ne voyions pas qu’ils pillaient le monde, donc le sujet de l’économie et de la les inégalités sociales seraient tenues hors du débat… Les agences internationales qui ont soutenu le modèle néolibéral, qui est un modèle de pillage où les entreprises s’emparent de la propriété nationale, la propriété du peuple – ces mêmes entreprises ont financé et continuent de financer, groupes écologistes, défenseurs de la « liberté ». «

Beaucoup de gens ont été confus au sujet de ces remarques car ils ne peuvent pas conceptualiser comment les monétaristes néolibéraux qui ont parasité la nouvelle ère du pillage dans le cadre de la mondialisation soutiendraient également les groupes de « nouveaux droits » décrits par Obrador.

On leur dit de ne pas s’inquiéter, car des flots d’argent leur seront versés d’en haut. Des centaines de milliards de dollars d’argent de monopole seront pulvérisés sur le secteur en développement en récompense de son non-développement. Si cela ne suffit pas, des marchés d’échange de carbone seront mis en place afin que les pays pauvres puissent vendre leurs quotas de carbone inutilisés à des sociétés polluantes privées (peut-être les mêmes sociétés contrôlant les mines de cobalt africaines qui cherchent un monopole dans le contrôle des énergies renouvelables secteur). C’est une autre façon pour eux de gagner de l’argent qui peut au moins les garder au chaud la nuit comme de l’allumage puisque les pauvres du monde n’auront pas à s’inquiéter d’avoir des barrages hydroélectriques qui tuent la nature et qui salissent leurs environnements vierges.

Même dans l’ouest, où le décret exécutif 30 × 30 de Biden a été signé, les agriculteurs se verront offrir de l’argent pour arrêter de paître sur des terres qui seront bientôt protégées, tandis qu’une réserve américaine des prairies prétendument basée sur le WWF (avec une réserve de 160 $ million de dotation) peut être vu pousser un programme conçu pour mettre 5 000 miles carrés de pâturages dans le Montana hors d’usage et convertis en un écosystème pur.

Comme l’a fait allusion le président Obrador, le mouvement de conservation d’aujourd’hui financé par des milliardaires cherche simplement à éloigner les écosystèmes terrestres de toute activité économique humaine dans le cadre d’un nouveau système féodal mondial de contrôles.

Même les populations indigènes que ces milliardaires prétendent admirer en tant que modèles de « bon comportement » mondial sont monétisées par ces nouveaux indices verts, des valeurs monétaires étant attribuées non seulement à la préservation de la terre et de l’eau, mais aussi aux écosystèmes mêmes culturels des populations indigènes. des groupes du monde entier recevant des valeurs en dollars dans lesquelles de riches financiers verts pourront d’une manière ou d’une autre investir. Dans la mesure où ces modes de vie indigènes immuablement fixés restent inchangés par la pollution toxique de la technologie ou des infrastructures modernes, plus ces éco-actifs vaudront pour quiconque prétend y investir. Ce n’est peut-être pas scientifique, mais c’est malade.

Le terme « féodal » n’est en aucun cas utilisé à des fins hyperboliques, car nous pouvons voir un parallèle frappant avec l’Europe du XIIe siècle, sauf que les aspirants seigneurs féodaux d’aujourd’hui gèrent des sociétés telles que Blackrock, Vanguard, Google, Microsoft, Amazon et State Street et chercher à punir tous les serfs d’empiéter sur des propriétés que seule la noblesse peut contrôler. Blackrock gère à lui seul plus de 9 000 milliards de dollars d’actifs et 21,6 000 milliards de dollars de plateformes technologiques et, avec Vanguard, devient rapidement l’un des plus grands propriétaires immobiliers aux États-Unis, Bill Gates étant récemment devenu le plus grand propriétaire de terres agricoles américaines.

