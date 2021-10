Les milliardaires peuvent-ils sauver le monde ?

Une grande richesse peut faire de grands dégâts. Nous avons compris que les grandes fortunes personnelles peuvent menacer notre démocratie et fausser notre vie économique. Mais ces fortunes peuvent aussi faire des ravages bien plus cachés : elles peuvent troubler l’esprit des personnes qui les détiennent. Les grandes fortunes peuvent laisser leurs propriétaires se sentir suprêmement sûrs qu’ils doivent eux-mêmes être grands.

Assez grand pour sauver le monde s’ils s’y mettent.

Certes, toutes les personnes fabuleusement riches n’ont pas des visions de la gloire mondiale du bien. Mais tous les gros fumeurs n’ont pas non plus le cancer du poumon. Nous ne considérons pas la survie de ces fumeurs comme une preuve que les cigarettes peuvent être sans danger. Et nous ne devrions pas traiter ces super riches qui parviennent à garder leur esprit à leur sujet comme une preuve que les grandes fortunes personnelles n’invitent pas une mégalomanie gonflée.

Notre dernier sauveur milliardaire égocentrique ? Cela devrait être l’ancien directeur de Walmart, Marc Lore. Cet homme de 50 ans est en train de créer, clame son équipe de relations publiques, « une nouvelle ville en Amérique qui établit une norme mondiale pour la vie urbaine, élargit le potentiel humain et devient un modèle pour les générations futures ».

Lore a fait sa première fortune en fondant – et en vendant – Diapers.com, puis a répété cette étape de l’enrichissement en deux étapes en fondant un concurrent d’Amazon qu’il vendrait plus tard à Walmart pour 3 milliards de dollars en espèces et en actions. Lore est resté chez Walmart pendant quatre ans en tant que PDG de la division de commerce électronique américaine du géant de la vente au détail.

La prétention de Lore à la gloire chez Walmart? En 2016, il s’est retrouvé avec la plus grande rémunération individuelle des dirigeants aux États-Unis. Sa manne de 236,9 millions de dollars s’élevait à plus de 4,5 millions de dollars par semaine, plus qu’un employé de Walmart gagnant 11 dollars de l’heure aurait pu gagner en près de 200 ans.

Lore a quitté Walmart plus tôt cette année pour poursuivre ses rêves utopiques, mais où exactement son utopie urbaine se situera reste incertain. Il examine des sites allant des terres désertiques de l’ouest de la montagne à des parcelles de terres vides dans les Appalaches. Les choses iront vite, pense Lore, une fois qu’il aura le terrain en main. Les 50 000 premiers habitants de Telosa – le nom de la ville magique de Lore, tiré du grec ancien pour « le but le plus élevé » – pourraient profiter de la vie dans une oasis culturelle urbaine soucieuse de leur santé, totalement durable et à l’architecture d’avant-garde dès 2030. .

L’achèvement de la première phase de Telosa coûtera environ 25 milliards de dollars. Le coût d’achèvement du projet avoisinera les 400 milliards de dollars, tous levés auprès d’une combinaison d’investisseurs et de philanthropes, soutenus par une aide et des subventions directes du gouvernement.

Lore dispose actuellement d’une équipe de 50 employés à temps plein et d’experts bénévoles qui travaillent sur les détails pour mettre Telosa à niveau. Mais la vision globale de la ville reste la sienne. La terre de Telosa appartiendra à la communauté. Les résidents – initialement sélectionnés via un processus de candidature – seront propriétaires des maisons qui y reposent.

« Je ne cherche pas à gagner de l’argent », dit Lore. « Ce n’est pas censé être une ville privée. C’est censé être une ville pour tout le monde.

La ville du futur que le roi de la crypto-monnaie Jeffrey Berns veut construire a une adresse dans le Nevada, un État dont les avantages fiscaux – comme aucun impôt sur le revenu – ce méga-millionnaire trouve très attrayant. Berns a jusqu’à présent prévu 300 millions de dollars pour des terrains à l’extérieur de Reno, des bureaux et du personnel.

Comme Lore de Telosa, Berns dit qu’il n’a aucun intérêt à s’enrichir de son projet, et il s’engage à s’éloigner de son autorité décisionnelle actuelle. Presque tous les dividendes que le projet produira, ajoute-t-il, iront à une « entité collaborative distribuée » qui fusionne les résidents, les employés et les investisseurs dans une « blockchain » qui suit la propriété et le statut de vote de chacun dans un portefeuille numérique.

Berns s’attend à ce que sa nouvelle ville – Painted Rock – accueille quelque 36 000 habitants et génère 4,6 milliards de dollars de production économique annuelle. Il essaie d’amener l’État à adopter un nouveau modèle de gouvernement local qui permet à sa ville d’organiser son propre spectacle en tant que « zone d’innovation ». Son but ultime ? Berns dit qu’il s’efforce de créer un endroit où le gouvernement et les entreprises américaines « ne peuvent pas interférer ».

Les milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos semblent voir leur propre endroit heureux sans interférence dans l’espace. Le Space-X de Musk vise à permettre aux gens de « vivre sur d’autres planètes ». Bezos envisage « des millions de personnes vivant et travaillant dans l’espace ».

Notre super riche, note la chroniqueuse du Guardian Jessa Crispin, ne semble plus contente « de se moquer de nous depuis leurs jets privés ». Plus notre monde réel se détériore, plaisante-t-elle, plus leur intérêt « à dire au reste d’entre nous comment vivre ».

Crispin et d’autres analystes ont trouvé dans ce que Marc Lore de Telosa a à nous dire des échos des idées du grand réformateur de la fin du XIXe siècle Henry George, peut-être la voix la plus puissante contre la ploutocratie de l’âge d’or originel. La terre, croyait George, devait être une « propriété commune », et cette notion traverse le plan de Lore pour son utopie urbaine.

Mais George, s’il était là aujourd’hui, n’encouragerait probablement pas Lore. Il serait beaucoup plus susceptible d’être indigné qu’ici, au 21ème siècle, des hommes de grande richesse mettent encore leur fortune à profit pour privilégier leurs propres visions individuelles pour notre avenir commun. La propre vision de George pour un avenir meilleur n’avait aucune place pour la richesse concentrée de quelque manière que ce soit.

« Personne, je pense, n’a jamais vu un troupeau de buffles, dont quelques-uns étaient gros et la grande majorité maigre », comme l’a dit un jour George. « Personne n’a jamais vu une volée d’oiseaux, dont deux ou trois nageaient dans la graisse, et les autres tout en peau et en os. »

Henry George aurait accueilli – comme alternative aux utopies milliardaires qui s’inspirent de ses notions – le plaidoyer ascendant de mouvements contemporains comme la campagne pour les fiducies foncières communautaires. Ces fiducies fonctionnent généralement en louant des terres aux familles sur une base renouvelable à long terme. La famille achète la maison qui se trouve sur le terrain. Le bail à long terme rend le prix de la maison abordable.

Des activistes communautaires et des groupes du monde entier s’associent désormais avec des représentants du gouvernement pour soutenir, organiser et exploiter des fiducies foncières. Ces militants et groupes, note le Center for Community Land Trust Innovation, créé il y a trois ans, « font le travail acharné pour établir des formes de tenure transformatrices dans leurs propres communautés ». Ils ont jusqu’à présent établi, aux États-Unis, quelque 225 fiducies de ce type.

Nous avons en fait un mot pour le dur labeur de forger un changement social « transformateur », communauté par communauté. Ce mot : démocratie, l’idée que nous ennoblissons notre avenir et nous-mêmes lorsque nous nous asseyons ensemble pour discuter et débattre de ce que cet avenir devrait apporter. Les riches dépensant des fortunes pour promouvoir leurs propres visions personnelles sapent cette démocratie – et frustrent les militants de longue date comme Sarah Anderson à l’Institute for Policy Studies.

« Au lieu de créer leurs propres utopies », se demande-t-elle, « pourquoi les milliardaires ne peuvent-ils pas simplement payer leurs impôts pour que nous puissions avoir des investissements publics dans de bonnes communautés ?

Cet investissement public serait un antidote puissant à notre Amérique très lourde, une étape qui pourrait aider à faire sortir notre démocratie chancelante des cordes. Certains de nos utopistes milliardaires, pour leur part, partagent le sentiment que notre démocratie est désormais en péril.

« Je ne crois pas », déclare le milliardaire crypto Jeffrey Berns, « nous aurons une démocratie dans 20 ans si nous ne faisons pas quelque chose de nouveau. »

La plupart d’entre nous non plus. Mais laisser les plus riches d’entre nous tracer notre avenir n’a que des qualités comme « quelque chose de nouveau » dans le cerveau délirant des outrageusement riches.

Notre travail est sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______

À propos de l’auteur

Le journaliste syndical vétéran et membre associé de l’Institute for Policy Studies, Sam Pizzigati, édite Too Much, un bulletin d’information sur les excès et les inégalités. Il écrit également des chroniques pour OtherWords, le service éditorial national à but non lucratif de l’Institut. Son dernier livre est The Rich Don’t Always Win. Pizzigati vit à Kensington, Maryland.