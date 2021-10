Les milliardaires républicains investissent beaucoup d’argent dans la campagne de Kyrsten Sinema

Je suis sûr que cette nouvelle ne sera pas un choc pour beaucoup d’entre nous, y compris moi-même.

Alors que les progressistes s’agitent, Sinema a trouvé une nouvelle source d’argent pour la campagne.

Par RUSS CHOMA

Le sénateur démocrate de l’Arizona, Kyrsten Sinema, a passé les six dernières semaines sous la pression croissante des progressistes pour cesser d’entraver le programme du président Joe Biden. Avec son collègue démocrate modéré Joe Manchin (DW.V.), Sinema a pratiquement interrompu l’adoption du budget de Biden en se plaignant publiquement du prix à payer pour le vaste projet de loi. Et, selon les rapports, balayer les dispositions sur les prix des médicaments sur ordonnance à huis clos.

Mais la colère des progressistes pourrait ne pas être un problème pour Sinema. Selon des rapports de financement de campagne récemment déposés, Sinema a trouvé une nouvelle source de soutien ces dernières semaines : les faiseurs de pluie du GOP.

Vendredi, la campagne de Sinema a déposé un rapport de collecte de fonds auprès de la Commission électorale fédérale indiquant qu’elle avait collecté 1,1 million de dollars du 1er juillet au 30 septembre, soit à peu près le montant qu’elle avait collecté au cours des trois mois précédents. Mais figuraient sur la liste de ses donateurs maximum – des donateurs qui ont donné jusqu’à la limite légale de 2 900 $ par élection, avec un maximum de 5 800 $ tous les deux ans – quelques grands noms des cercles de collecte de fonds républicains.

Stan Hubbard, un milliardaire du Minnesota qui depuis au moins 2000 a régulièrement écrit des chèques à six chiffres au RNC et qui a soutenu les candidats à la présidence du GOP comme Scott Walker (avant de donner à un super-PAC pro-Trump) a écrit à Sinema un chèque de 2 900 $ le 7 septembre. 29. Et Jimmy Haslam, le propriétaire de la chaîne d’arrêt de camions Pilot et de Cleveland Brown de la NFL, et sa femme Susan ont donné à la campagne de Sinema 2 900 $ pièce le 30 septembre. Haslam est un donateur fiable du GOP qui a donné au moins 425 000 $ au Sénat Leadership Fund – un super-PAC mis en place par les alliés du chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell pour aider le GOP à prendre le contrôle du Sénat – ainsi que des dons maximum réguliers aux comités du parti du GOP et du Sénat.