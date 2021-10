Les milliardaires se plaignent de la taxe milliardaire des démocrates qui est morte de toute façon

Les législateurs parlent à nouveau de taxer les milliardaires, et les milliardaires ont des sentiments à ce sujet – à savoir, ils préfèrent ne pas le faire. On dirait qu’ils vont faire ce qu’ils veulent aussi.

C’est un sentiment familier parmi les super-riches chaque fois qu’il y a des discussions comme celle-ci : ils sont peut-être ouverts à l’idée de taxer davantage les gens comme eux, mais ils ne sont pas tout à fait convaincus par des propositions spécifiques. Concernant les impôts, Bill Gates se transforme en Boucle d’or : il y a des soupes, des chaises et des lits qui fonctionnent, mais jusqu’à présent, il ne semble pas qu’il en ait trouvé une qui soit juste – il est difficile de ne pas se demander si Bill n’aime vraiment pas soupe.

Les démocrates au Congrès évaluent actuellement les idées visant à taxer les riches dans le cadre d’un plan visant à financer le programme Build Back Better du président Joe Biden. Les démocrates espèrent faire adopter un vaste projet de loi de réconciliation budgétaire qui réaliserait d’importants investissements sociaux et climatiques, bien que les détails de la législation soient encore en cours d’élaboration (tout comme la question de savoir si les 50 démocrates du Sénat peuvent se réunir pour l’adopter ).

Mercredi, le sénateur Ron Wyden (D-OR), qui préside la commission sénatoriale des finances, a avancé l’idée d’une taxe sur les milliardaires qui aurait un impact sur les 700 Américains les plus riches. Ce n’est pas la même chose que l’impôt sur la fortune que la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) a préconisé, mais c’est une idée similaire dans l’esprit : amener les milliardaires à payer plus d’impôts sur l’énorme richesse qu’ils ont accumulée.

Mais il semble que l’idée ait été exclue du projet de loi, car la Maison Blanche a publié jeudi un cadre qui décrivait plutôt d’autres propositions pour collecter des fonds, y compris une surtaxe pour les millionnaires qui affecterait ce que l’administration dit être environ 0,02% des Américains, et a augmenté financement de l’IRS. Ce qui finira par se retrouver dans le projet de loi final reste incertain.

Certains milliardaires, comme on pouvait s’y attendre, ont tiré la sonnette d’alarme toute la semaine concernant l’augmentation de leurs impôts, en particulier au milieu des bavardages sur la taxe des milliardaires de Wyden. Ils disent que leur argent est mieux avec eux qu’avec le gouvernement fédéral. De plus, disent-ils, ils ne savent pas à quoi ira l’argent de toute façon. Les détails du projet de loi de réconciliation sont toujours en évolution, mais principalement, l’argent serait dirigé vers les dépenses sociales, telles que l’aide universelle à la maternelle et au logement, et au climat. De plus, ils s’opposent d’une certaine manière à l’idée centrale des impôts, à savoir que c’est de l’argent utilisé par le gouvernement comme il l’entend, idéalement au profit de la société en général. Des individus au hasard, quel que soit le montant d’argent dont ils disposent, ne décident pas où va l’argent.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a averti sur Twitter : « Finalement, ils manquent de l’argent des autres et ensuite ils viennent pour vous », s’appuyant sur un argument glissant selon lequel une fois que le gouvernement commencera à taxer les milliardaires, ils iront encore plus loin. Dans un suivi, il a écrit que la question se résume à « qui est le meilleur en matière d’allocation de capital – le gouvernement ou les entrepreneurs ».

Musk n’était pas le seul à se plaindre de la possibilité que le gouvernement fédéral l’oblige à se séparer d’une partie de ses sommes d’argent pour financer, par exemple, un crédit d’impôt pour enfants élargi ou des soins de longue durée pour les personnes âgées. Ray Dalio, le fondateur du fonds spéculatif Bridgewater Associates, a déclaré lors de la conférence d’investissement phare de l’Arabie saoudite qu’il n’était tout simplement pas sûr que le gouvernement ferait un travail décent avec l’argent, selon Bloomberg. « Je soutiendrais tout ce qui aura pour effet d’être dépensé pour augmenter, créer l’égalité des chances et une plus grande productivité », a déclaré Dalio. « S’il accomplissait ces choses, je le soutiendrais. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas.

Larry Fink, PDG de BlackRock, a fait écho à ce sentiment. « Si nous pouvions trouver des solutions où l’argent pourrait être dirigé de manière appropriée, j’aurais plus à donner », a déclaré Fink, notant qu’il paie environ 55% d’impôts maintenant parce qu’il vit à New York. «Je pense que lorsque nous parlons d’impôts, nous y pensons toujours au niveau fédéral. Je ne sais même pas où cet argent est bien dépensé maintenant. Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, qui est un multimillionnaire et non un milliardaire, a déclaré qu’il était difficile de répondre aux questions fiscales d’une « manière noire et blanche » car « cela dépend de ce à quoi vous les dépensez ».

Cet ourlet de type riche n’aura probablement pas beaucoup d’importance – les législateurs semblent avoir abandonné le plan fiscal des milliardaires pour le moment de toute façon, et l’idée serait probablement contestée devant les tribunaux. Pourtant, ce sont des arguments qui reviennent encore et encore. Pendant ce temps, la réalité est que les ultra-riches américains ont tendance à faire du bon travail en évitant de payer beaucoup d’impôts qu’ils doivent déjà – souvent avec des tactiques et des échappatoires parfaitement légales.

Les milliardaires ne sont pas forcément les meilleurs pour dépenser leur argent

Beaucoup d’ultra-riches américains expriment également une ouverture théorique à payer plus d’impôts, mais ils ne semblent jamais vraiment aimer des plans spécifiques. Eux et beaucoup d’autres disent qu’ils pensent qu’ils sont de toute façon mieux à dépenser leur argent. Pourtant, dépenser pour un vaisseau spatial ne résout pas la faim des enfants, et les efforts philanthropiques des milliardaires ont souvent plus à voir avec les préoccupations et les intérêts personnels d’un homme riche que ce que d’autres pourraient considérer comme les besoins les plus urgents.

« Le gouvernement ne prend pas de l’argent à des milliardaires comme Musk pour investir pour lui-même, ce n’est pas la proposition. La proposition est de faire en sorte que Musk et d’autres milliardaires paient une partie des coûts pour aider les pauvres, c’est une redistribution », a déclaré Edward McCaffery, professeur de droit à l’Université de Californie du Sud.

Dans l’état actuel des choses, une grande partie de la richesse des milliardaires tels que Warren Buffett, Mark Zuckerberg et Musk est immobilisée dans des actions. Ainsi, lorsque l’action de Tesla, par exemple, monte en flèche, la valeur nette de Musk augmente également. Mais tant qu’il ne vend pas ses actions Tesla, il n’est pas taxé dessus. Au lieu de cela, de nombreux milliardaires s’appuient sur ce qu’on appelle une stratégie « acheter, emprunter, mourir », où pour financer leur mode de vie, ils contractent des prêts bon marché sur leurs actifs. De cette façon, ils peuvent éviter de vendre des investissements et d’être taxés, ce qui coûterait plus cher.

Lorsqu’ils décèdent et que leurs actifs sont transmis à leurs héritiers, leurs héritiers ne sont touchés par l’impôt sur les gains en capital qu’au moment de la vente – et uniquement sur les gains qu’ils ont réalisés depuis le décès du propriétaire initial. Pour un exemple hypothétique, disons qu’un milliard de dollars des gains d’actions de Musk vont à ses enfants, et ils se retournent et le vendent pour 1,1 milliard de dollars – ils ne sont imposés que sur les 0,1 milliard de dollars. Beaucoup de super-riches utilisent ce type de stratégie pour éviter les impôts – ProPublica en a fait une série plus tôt cette année.

De nombreux ultra-riches du pays et du monde ont signé le Giving Pledge, une idée concoctée par Gates et Buffett pour que les riches s’engagent à donner la majorité de leur richesse à la philanthropie ou à des causes caritatives de leur vivant ou à leur mort. Comme Kelsey Piper de Vox l’a expliqué en 2019, c’est une demande modeste, avec des effets modestes. « La plupart des milliardaires qui ont pris le Giving Pledge donnent leur argent assez lentement. C’est au moins en partie parce que donner des milliards de dollars tout en s’assurant que l’argent est bien dépensé est une tâche difficile », a écrit Piper. « Il existe des opportunités de dons prometteuses qui peuvent absorber des milliards de financements supplémentaires, dont beaucoup ont été identifiés depuis 2010. ils dépensent leur fortune relativement lentement.

Une exception ici peut être MacKenzie Scott, l’ex-femme de Jeff Bezos, qui a donné beaucoup d’argent très rapidement. Qu’elle soit l’exception prouve en quelque sorte la règle – si tout le monde faisait ce qu’elle fait, ce qu’elle fait ne serait pas grave. (Pourtant, les critiques soutiennent qu’elle pourrait être plus transparente sur son raisonnement et sur qui la conseille.) Plus généralement, il est simplement difficile de donner beaucoup d’argent de manière efficace et rapide.

De plus, ce qu’un milliardaire pense être une bonne raison de donner de l’argent n’est peut-être pas ce que les autres considèrent comme les besoins les plus urgents. Les philanthropes peuvent servir à financer le genre d’idées que le gouvernement n’est peut-être pas disposé ou capable de financer, et à développer des projets réels et importants qui aident le pays et le monde. Cependant, ils peuvent également investir de l’argent dans des projets pour animaux de compagnie qui n’aident pas vraiment beaucoup de gens, comme faire un don à des universités de renom dotées d’énormes dotations et obtenir un bâtiment qui porte leur nom. Les critiques notent que les riches bénéficient également d’un allégement fiscal important pour avoir donné.

Malgré une surveillance accrue de la philanthropie des milliardaires, les milliardaires continuent d’insister sur ce qu’ils savent le mieux. « Ce n’est pas : ‘J’investis mieux que le gouvernement.’ C’est : « J’ai besoin d’argent, ou je peux utiliser l’argent, ou le monde est un monde meilleur dans lequel j’ai de l’argent que si ces gens ont de l’argent pour leurs soins de santé, leur éducation et la garde d’enfants, etc. » « , a déclaré McCaffery.

Peut-être plus concrètement, les dépenses des riches ne se limitent pas à redonner ou à développer leurs entreprises et à créer des emplois. Ils dépensent également pour des modes de vie somptueux, ramassent des îles et investissent de l’argent dans des projets dont le monde n’a pas vraiment besoin. Prenons l’exemple de l’actuelle course spatiale des milliardaires, avec Bezos, Musk et Richard Branson qui y participent tous. L’argument du milliardaire « Je suis meilleur pour déployer des capitaux que le gouvernement » pourrait être plus convaincant sans la récente vague de voyages de riches hommes dans l’espace.

Les milliardaires ont une bonne idée de la destination de leurs impôts

Quant à l’affirmation de certains riches selon laquelle on ne sait pas exactement où iront les impôts, ce n’est pas vraiment vrai. Alors que les détails du projet de loi de réconciliation sont encore en cours d’élaboration, dans les grandes lignes, la réponse réside dans des éléments tels qu’un crédit d’impôt pour enfants élargi, les soins de santé, le climat et d’autres dépenses sociales. « Ils ne savent pas où irait l’argent ? a déclaré un conseiller du Congrès dans un e-mail à Vox. «Cela irait au crédit d’impôt pour enfants pour leurs employés, entre autres.» Il convient également de noter que même après ces impôts, ces milliardaires seraient toujours des milliardaires.

« Le gouvernement a besoin d’argent pour financer les programmes dont nous dépendons tous, et donc chaque fois que le gouvernement lève du public, quelqu’un se sépare de l’argent pour les dépenses publiques », a déclaré Rosenthal. « J’ai du mal à croire que des milliardaires se départiraient d’une partie de leur argent entraînerait la destruction du capitalisme par le gouvernement. »

Si, disons, Musk était frappé d’une facture fiscale si élevée qu’il était obligé de vendre suffisamment de ses actions et perdait en quelque sorte le contrôle de Tesla, il y a un argument à faire valoir qu’il pourrait être mauvais pour quelqu’un d’autre de le gérer, a déclaré Rosenthal. . « Je pense qu’il y a quelque chose à dire [for] cet argument, mais ce n’est pas aussi simple que de dire que le secteur privé sait mieux que faire de l’argent que le secteur public », a-t-il déclaré.

Dorothy Brown, professeur de droit à l’Université Emory et auteur de The Whiteness of Wealth, a souligné dans un e-mail que les personnes qui paient des impôts sur leur salaire (comme dans la plupart des gens) « n’ont pas le luxe de ne pas pouvoir payer nos impôts parce que nous sommes sceptiques quant à la façon dont le gouvernement dépense notre argent.

Certes, quelles taxes sur qui seront ajoutées à la facture finale est loin d’être certain. Il est notoirement difficile d’augmenter les impôts, même pour ceux qui en ont le plus les moyens. Pourtant, taxer les riches est une idée populaire, et qui ne va pas disparaître, malgré les protestations des riches.

« Les milliardaires ne sont pas meilleurs pour déployer des capitaux que le gouvernement », a déclaré Brown, expliquant qu’il s’agit souvent de gâchis de milliardaires que le gouvernement cherche à réparer avec l’argent de ses impôts, en particulier en ce qui concerne l’économie. « Pensez à la récession de 2008 ou au traitement réservé par Bezos aux employés d’entrepôt. Notre régime fiscal repose sur la capacité de payer et ceux qui ont la plus grande capacité de payer — les milliardaires — structurent leurs affaires de manière à payer le moins cher. Le reste d’entre nous est fatigué de payer des impôts pour eux.