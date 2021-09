Les millionnaires de Bitcoin ont accumulé 60 000 BTC de plus depuis le creux de 44,8 000 $ de dimanche, le prix dépasse les 48 000 $

🐳 Les millionnaires #Bitcoin détenant 100 à 10 000 $ BTC ont abandonné 70 000 $ BTC entre le 6 et le 9 septembre, et le prix a chuté de -14,7% le 10. Ces mêmes baleines ont maintenant accumulé 60 000 $ BTC au cours des 3 derniers jours, et le prix a augmenté de 5%. Coïncidence? Absolument pas. https://t.co/n6XEZ4RbtT pic.twitter.com/D3aT8GWVRP

– Santiment (@santimentfeed) 16 septembre 2021