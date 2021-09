Les millionnaires du monde « achèteront-ils » la vie éternelle ? (Épisode 2)

14/09/2021 à 9h13 CEST

À un moment donné de notre existence, nous, les humains, avons l’impression de vieillir. Nous comprenons que la vie que nous connaissons se terminera inexorablement.

C’est difficile à accepter et depuis l’antiquité les hommes se sont rebellés contre leur destin incontournable.

Nous préférons transcender.

Ainsi, diverses civilisations ont développé des croyances sophistiquées en une sorte de vie après celle-ci.

La science, en particulier la biologie évolutive, apporte un confort relatif en expliquant comment une partie de nos gènes et de nos idées restera dans nos descendants lorsque nous serons morts.

Vieillissement inversé

Mais beaucoup ne sont pas satisfaits de ces moyens indirects d’endurer.

En ce sens, la biologie moléculaire tente depuis des décennies de comprendre le problème du vieillissement.

Aujourd’hui, généreusement financé par un certain nombre de magnats, un groupe d’éminents biologistes moléculaires travaille sur la possibilité de l’inverser.

La prémisse fondamentale sur laquelle ils reposent est que la plupart des maladies qui nous affectent ont leur cause principale dans le vieillissement. Selon certains de ces biologistes moléculaires, le cancer, la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer et bien d’autres sont des maladies causées par le vieillissement.

Contrôlons le vieillissement et ces maladies disparaîtront

Une cause majeure du vieillissement s’est avérée être l’accumulation d’un grand nombre de cellules « sénescentes » chez les personnes âgées. Ces cellules vieillissantes fonctionnent bien pire que les cellules juvéniles.

Petit à petit, la biologie moléculaire comprend les causes du vieillissement cellulaire.

Parmi les nombreuses avancées réalisées dans ce domaine, ressort le fait que nos cellules ne soient programmées pour se diviser qu’un certain nombre de fois.

Si je fais pousser des cellules d’un enfant en laboratoire, elles pourront se diviser plusieurs fois. Si je fais pousser les mêmes cellules d’un homme adulte, elles se diviseront beaucoup moins que celles d’un enfant. À l’extrême, si je fais pousser des cellules d’une personne âgée. , ils ne vont être divisés que très peu de fois.

Nos cellules ont donc un “compteur de division cellulaire”. Lorsque ce compteur atteint le sommet, il est terminé. Les cellules cessent de se diviser et meurent.

Par conséquent, si le compteur de division cellulaire pouvait être remis à zéro, nous aurions fait un pas de géant dans la lutte contre le vieillissement.

Et si on allongeait les télomères ?

L’un des mécanismes qui contrôlent le nombre maximum de divisions qu’une cellule peut effectuer sont les télomères.

Les télomères sont les extrémités des chromosomes qui, à chaque division cellulaire, deviennent un peu plus petits, perdant une partie du message génétique. En fin de compte, avec des télomères raccourcis au maximum, les cellules sont incapables de se diviser.

Bien sûr, il est tentant de trouver un mécanisme permettant d’allonger ces télomères, afin que nos cellules puissent se diviser à jamais. Et nous savons déjà comment le faire.

Face à ces perspectives, de nombreuses personnes sonnent la cloche.

L’argent afflue dans la recherche sur le vieillissement cellulaire. Il semble que l’heure où l’on se libère du vieillissement et de la mort soit proche.

Ou non?

Biais de confirmation

Le problème est que l’esprit merveilleux qui nous rend humains est très mauvais pour analyser objectivement un ensemble de preuves.

Au lieu de les évaluer rigoureusement, de peser correctement leur importance réelle, notre cerveau a tendance à ne sélectionner que les quelques éléments de preuve qui semblent confirmer ce que nous pensions déjà a priori.

C’est ce que les psychologues évolutionnistes appellent le biais de confirmation.

Ce biais de confirmation explique nombre de nos comportements totalement irrationnels. L’un d’eux est à la mode : celui des personnes qui refusent de se faire vacciner contre le Covid-19.

Il existe un pourcentage incroyablement élevé d’anti-vaccins malgré les certitudes scientifiques suivantes :

Les données démontrent de manière rigoureuse et obstinée que le SRAS-CoV-2 est extrêmement contagieux, qu’il produit une maladie qui dans de nombreux cas est très grave et que le vaccin extrêmement sûr et efficace est le meilleur outil dans la lutte contre le Covid-19. preuve que le coronavirus a tué environ 5 millions de personnes non vaccinées et envoyé beaucoup plus à l’hôpital avec une pneumonie sévère. C’est un fait prouvé qu’il n’y a eu pratiquement aucune admission à l’hôpital et aucun décès parmi les personnes vaccinées contre Covid-19. plus de 5,7 milliards de doses ont déjà été administrées et les problèmes causés par les vaccins ont été extrêmement rares.

Mais malgré toutes ces preuves, les anti-vaccins cachent dans des cas individuels isolés, rarissimes lorsqu’ils ne sont pas inventés sur les réseaux sociaux, des personnes qui seraient décédées après avoir reçu le vaccin ou qui sont décédées du Covid-19 en se faisant vacciner.

Le biais de confirmation leur fait accorder plus d’importance à un seul cas (probablement inventé) qu’à des millions de données extrêmement rigoureuses.

Le désir et la réalité ne sont pas nécessairement les mêmes

Dans notre espoir de contrôler le vieillissement, nos souhaits pourraient nous conduire au biais de confirmation.

Bien sûr, en vieillissant, les cas de cancer, de Parkinson et d’Alzheimer augmentent dans la population. Mais n’importe quel oncologue de l’enfance confirmerait que le cancer tue beaucoup, beaucoup d’enfants. Il en est de même des maladies neurodégénératives, qui touchent de nombreux jeunes.

Il est vrai que les cas les plus graves de Covid-19 touchent les personnes âgées (bien que le coronavirus tue aussi les jeunes). Mais d’autres pandémies (par exemple la pandémie de grippe espagnole il y a un siècle) touchent davantage les jeunes.

Tout indique que dire que la maladie humaine est principalement causée par le vieillissement en dit long.

Surtout si l’on considère que la mortalité infantile a tué environ la moitié des 110 000 000 000 d’êtres humains de notre espèce qui auraient existé jusqu’à aujourd’hui.

Division cellulaire et cancer

En revanche, la maîtrise du vieillissement cellulaire a ses problèmes. Si nous remettons à zéro le compteur de division cellulaire, nous augmentons considérablement la probabilité de développer un cancer.

Avec une forte probabilité, l’allongement des télomères épuisés des cellules sénescentes conduira au cancer.

Sans aucun doute, la recherche sur le vieillissement apportera de grandes avancées dans nos connaissances et peut-être dans notre qualité de vie. Cela peut aider à atténuer les maladies rares comme la progeria.

Mais il est fort probable que cette ligne de recherche n’ajoutera pas des années à nos vies.

Les physiciens et les biologistes ont une explication

La plupart des physiciens le voient comme une évidence : nous vieillissons à cause de l’une des principales caractéristiques de l’Univers dans lequel nous vivons, le deuxième principe de la thermodynamique, qui empêche tout ce qui est ordonné et complexe d’être éternel.

Les biologistes évolutionnistes pensent que “rien n’a de sens en biologie sauf à la lumière de l’évolution”.

L’évolution se produit parce que les descendants ont de légers changements par rapport à leurs parents.

Ainsi, le vieillissement et la mort ont permis à l’évolution de créer la merveilleuse diversité d’organismes qui ont peuplé notre planète bleue particulière.

De nombreux biologistes cellulaires pensent que le vieillissement n’est qu’une partie du programme de développement, qui commence avec une seule cellule résultant de la fusion d’un ovule et d’un spermatozoïde, se poursuit dans le développement embryonnaire et se termine avec la vieillesse.

Bien que nous nous pesions, tous ceux d’entre nous qui liront cet article vieilliront et mourront, car plus de millions de magnats se consacrent à l’étude du vieillissement.