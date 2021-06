Les millions de dollars en jeu dans Mayweather vs. Paul

“Mon surnom est Money pour une raison. J’ai travaillé très dur au fil des ans et des années pour atteindre un certain niveau. Un niveau où nous pouvons commencer à appeler l’ensemble de l’événement. Je crois qu’il faut travailler plus intelligemment, pas plus fort. Alors oui, c’est ça. quelque chose de facile comme ça (le combat contre Paul), un braquage dans une banque légalisée, je dois le faire. Je dois le faire”. Les mots de Floyd Mayweather, avec une honnêteté brutale, ont défini de la meilleure façon ce que sera le combat qui aura lieu ce dimanche à partir de 22 dans notre pays au Hard Rock Stadium de Miami.

Ce ne sera même pas un match de boxe professionnelle, donc le record invaincu de 50-0 de l’Américain ne sera pas en jeu. En fait, il n’y aura pas de juges, donc si les huit tours convenus sont consommés, un gagnant ne sera pas déterminé. Bien entendu, si quelqu’un est mis KO, l’arbitre arrêtera le combat pour lever le bras d’un des deux boxeurs. Ils se battront également avec des gants de 12 onces, un peu plus grands que les gants de 8 onces couramment utilisés.

Bien que tout le monde sache qu’il s’agira d’une simple exposition, le marketing dans ces cas est primordial, et cette exposition rapportera des centaines de millions de dollars. Le Pay Per View, outil clé pour la monétisation des événements aux États-Unis, coûtera 49,99 $. Sans cela, vous ne pourrez pas voir le combat dans le pays du nord (en Argentine c’est gratuit sur Espn). Combien de facture pensez-vous augmenter ? On estime que 3 600 720 personnes la paieront, ce qui donnerait un total de 180 millions de dollars de revenus !

COMBIEN MAYWEATHER obtiendra-t-il pour le combat ?

Floyd sait que c’est lui qui motive les gens à payer, alors il a pris sur lui de signer un accord formidable avec l’organisation. Le boxeur a un sac fixe de 10 millions de dollars assuré quoi qu’il arrive, et cela ajoutera 50% de ce qui est collecté avec le PPV. Si les estimations ne font pas défaut, il lui restera 90 millions, plus les 10 qu’il avait déjà arrangés, soit au total 100 massues pour ses caisses pour entrer dans un ring pendant 24 minutes. Quelque chose comme 4 millions de greens pour chaque minute d’action, vraiment fou.

Mayweather, également dans le monde de la cryptographie, a proposé un t-shirt Ethereum.

COMBIEN DE TEMPS AURA LOGAN PAUL ?

Le youtubeur n’a naturellement pas signé de chiffres proches de ceux de Mayweather. Bien sûr, il va être partenaire de cette émission, mais malgré tout, il prendra des chiffres avec lesquels il a lui-même assuré qu’il n’aura plus jamais à travailler de sa vie. Son contrat indique qu’il recevra 250 000 dollars du marché boursier plus 10 % de tout ce qui est levé dans le PPV. Encore une fois, si les estimations sont respectées, cela rapporterait 18 millions de dollars.

Logan Paul espère récolter des fonds comme jamais auparavant dans sa vie.

L’organisation conservera les 40% restants des ventes de billets PPV plus et tout ce que cela implique pour la consommation dans le stade. Bien que le Hard Rock de Miami puisse accueillir 75 000 personnes, il ne sera pas disponible dans son intégralité car il y aura des stands vides pour établir une certaine distanciation sociale. Dans la partie supérieure du stade, il y avait des billets d’un peu plus de 100 dollars, mais les sièges attachés au ring se négociaient entre 20 et 37 mille verts, donc une grande collecte est également attendue au niveau des billets.

