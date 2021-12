Les Milwaukee Bucks annoncent la signature de DeMarcus Cousins

01/12/2021 à 01:31 CET

. / Los Angeles

Les dollars de Milwaukee, champions NBA en titre, ont annoncé ce mardi le signature du centre DeMarcus Cousins. Des médias tels que . ou ESPN ont avancé dimanche dernier que les Bucks allaient intégrer Cousins ​​​​dans leur équipe, mais l’équipe de Milwaukee n’a pas confirmé officiellement la nouvelle jusqu’à présent. « DeMarcus est incroyablement talentueux et sa taille, sa ténacité et son expérience nous aideront », a déclaré Jon Horst, directeur général des Bucks, dans un communiqué. La franchise a publié sur les réseaux sociaux les premières images du joueur à l’entraînement avec son nouveau maillot. Les cousins ​​renforceront le jeu intérieur de certains Bucks qui manquent beaucoup à Brook López, leur centre de départ et qui s’est blessé lors du premier match de la saison. Après un départ hésitant, l’équipe de Giannis Antetokounmpo accumule sept victoires consécutives et est déjà cinquième de la Conférence Est (13-8).

Cousins, 31 ans, quatre fois nominé au All-Star, a pris de l’importance au cours de son passage chez les Sacramento Kings (2010-2017) pour devenir l’un des meilleurs centres de la ligue. Lors de la saison 2015-16, sa meilleure année complète avec les Kings, Cousins ​​​​a atteint 26,9 points, 11,5 rebonds, 3,3 passes décisives, 1,6 interceptions et 1,4 contres par match. En février 2017, il a signé pour les New Orleans Pelicans, où il a formé un puissant partenariat intérieur avec Anthony Davis. Les cousins ​​​​maintenaient un très haut niveau chez les Pélicans mais début 2018, il a dû se faire opérer du talon d’Achille et a raté le reste de la saison.

De là a commencé le difficile parcours des Cousins ​​par de nombreuses équipes, avec peu de stabilité, des blessures différentes et un niveau loin de son meilleur basketteur. Au cours de la saison 2018-19, il a joué pour les Golden State Warriors, l’année suivante, il a signé pour les Lakers de Los Angeles mais n’a pas fait ses débuts en raison de blessures, et la saison dernière, il a partagé son temps entre les Houston Rockets et les Los Angeles Clippers. .