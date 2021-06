Les Milwaukee Bucks battent les Atlanta Hawks (125-91)

26/06/2021 à 22:18 CEST

dollars de Milwaukee a réussi à gagner à domicile contre Atlanta Hawks par 125-91 lors du deuxième match des Play-offs de la finale de la NBA Eastern Conference. Avec ce résultat, les joueurs de dollars de Milwaukee Ils parviennent à égaliser la série en attendant le tour suivant (1-1).

Au cours du premier quart-temps, les joueurs des Milwaukee Bucks ont été les principaux protagonistes, ils ont mené de 10 points (24-14) et ont terminé avec un résultat de 34-28. Après cela, au deuxième trimestre, les locaux ont réussi à se démarquer sur le tableau d’affichage, en fait, ils ont réalisé une course de 23-2 au cours du trimestre et ont eu une différence maximale de 32 points (74-42) au cours du trimestre, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 43-17. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 77-45 au compteur.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe locale s’est distanciée à la lumière, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 12-2 et a atteint une différence de 40 points (99-59) et a terminé avec un résultat partiel de 26-18 (et un 103-63 au total). Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à approcher à nouveau l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-2, bien que cela ne suffise pas pour gagner le match et le quart s’est terminé avec un résultat 22-28 partiel. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score final de 125-91 pour les joueurs de l’équipe locale.

La victoire de dollars de Milwaukee a été construit sur 25 points, six passes et neuf rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 22 points, sept passes et deux rebonds de Vacances à Jrue. Les 15 points, trois passes et deux rebonds de Amenez des jeunes et les 11 points et huit rebonds de John Collins ils n’étaient pas suffisants pour Atlanta Hawks pourrait gagner le match.

Le prochain affrontement fera face à nouveau dollars de Milwaukee avec Atlanta Hawks dans le Arène de la ferme d’État dans la troisième réunion de la série. Suivez le calendrier NBA dans son intégralité.