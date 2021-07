Les Milwaukee Bucks battent les Atlanta Hawks dans un match sans étoiles

dollars de Milwaukee est à un pas de disputer sa première finale NBA depuis 1974 (avec notamment Kareem Abdul Jabbar et Oscar Robertson) après avoir remporté hier le cinquième match de la série contre Atlanta Hawks par 123-112. Les stars des deux équipes, Giannis Antetokounmpo Oui Amenez des jeunes, ils n’ont pas joué en raison d’une blessure. Brook Lopez, Khris Middleton, Bobby Portis et Jrue Holiday ont joué à un niveau élevé et ont mené le match pour le Wisconsin. Dans ceux de Géorgie, le meilleur a été Bogdan Bogdanovic, qui a réalisé un très bon match, mais n’a pas pu aider son équipe à prendre d’assaut le Fiserv Forum.

Les Bucks, après le ridicule du quatrième match après la blessure d’Anteto, sont sortis comme un tir prêt à ne donner aucune option à leur rival et ont terminé le premier quart 36-22. Ensuite, ils ont su gérer leur avantage jusqu’au bout. Brook Lopez a dominé la peinture et a été le meilleur buteur du match avec 33 points (14 sur 18 depuis le placement). Middleton a terminé avec 26 points, 13 rebonds et 8 passes et Jrue Holiday avec 25 points et 13 passes. Bobby Portis, le remplaçant d’Anteto dans le cinq de départ, a contribué 22 points.

Chez les Hawks, les 28 points et 7 triples de Bogdan Bogdanovic ont été inutiles. John Collins a contribué 19 unités et Lou Williams est parti jusqu’à 17.

Brook a dominé et a perdu un nouveau sommet en carrière en séries éliminatoires : 33 PTS | 7 CER | 14/18 FG pic.twitter.com/0244nq6Oyj – Milwaukee Bucks (@Bucks) 2 juillet 2021

Ramenez Young

On s’attend à ce qu’après avoir été absent lors des matchs 3 et 4 de la série, Trae Young revienne en cinquième ce samedi à Atlanta pour tenter d’aider son équipe à renverser la vapeur. On ne sait pas encore si Anteto a des options pour jouer le week-end en Géorgie.