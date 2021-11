Les Milwaukee Bucks battent les Denver Nuggets malgré Campazzo

Triomphe de poids et de prestige pour dollars de Milwaukee dans son empressement à récupérer le meilleur niveau et à grimper les positions du classement. Giannis Antetokounmpo Il a retrouvé son autorité et avec 24 points, 13 rebonds et 7 passes décisives, il a été le grand leader d’une équipe qui a battu les Denver Nuggets 109-120 dans une dérive inquiétante. Et c’est que les absences dues à des blessures se réduisent beaucoup à celles du Colorado, dans lequel il s’est démarqué Facundo Campazzo avec 16 points.

Share