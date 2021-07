Les Milwaukee Bucks battent les Phoenix Suns (119-123)

19/07/2021 à 08:05 CEST

dollars de Milwaukee a été imposé en tant que visiteur à Soleils de phénix 119-123 lors du cinquième tour des Play-offs NBA Finals. Après ce match, l’égalité est laissée avec un score de 2-3 pour dollars de Milwaukee.

Au cours du premier quart-temps, les joueurs des Phoenix Suns ont été les principaux protagonistes. En effet, ils ont réalisé un parcours de 14-2 et augmenté l’écart jusqu’à un maximum de 16 points (32-16) jusqu’à terminer avec un résultat de 37-21. Par la suite, le deuxième quart-temps a connu plusieurs changements de leader dans l’électronique et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 24-43. Après cela, les rivaux se sont reposés avec un 61-64 au compteur.

Au cours du troisième trimestre dollars de Milwaukee s’est distancié à la lumière, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 10-2 et est venu gagner par 13 points (81-94) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 29-36 et un 90-100 de général résultat. Enfin, au cours du dernier trimestre Soleils de phénix Il a de nouveau réduit les distances au tableau d’affichage, bien qu’il ait été insuffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 29-23, terminant ainsi le match avec un résultat final de 119-123 en faveur de l’équipe visiteuse.

La victoire de dollars de Milwaukee a été construit sur 32 points, six passes et neuf rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 27 points, 13 passes et quatre rebonds de Vacances à Jrue. Les 40 points, trois passes et quatre rebonds de Devin Booker et les 21 points, 11 passes et deux rebonds de Chris Paul ils n’étaient pas suffisants pour Soleils de phénix pourrait gagner le match.

Au prochain match de la compétition, Soleils de phénix jouera à nouveau contre dollars de Milwaukee dans le Forum Fiserv dans le sixième duel de la série. Consultez le programme complet de la NBA.