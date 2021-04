Les Milwaukee Bucks battent les Sacramento Kings 128-129

04/04/2021 à 06:51 CEST

Bucks de Milwaukee a été imposé à Kings de Sacramento loin de chez soi par 128-129 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Les Lakers de Los Angeles par 94-115, donc après le match, ils ont accumulé quatre défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont gagné à l’extérieur contre Portland Trail Blazers par 109-127, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, Bucks de Milwaukee ce qui lui permettrait de se qualifier pour le Play-off avec 32 matchs gagnés sur 49 joués. Pour sa part, Kings de SacramentoAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 22 victoires en 50 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier trimestre a connu plusieurs changements de plomb dans la lumière et s’est terminé 28-31. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a augmenté sa différence et a augmenté la différence à un maximum de sept points (48-55) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 29-30. Après cela, les rivaux ont atteint la pause avec un 57-61 au tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre Bucks de Milwaukee a réussi à se distancer à nouveau dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 12-2 et avait une différence maximale de 10 points (83-93) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 34-38 et 91 à 99 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les locaux ont réussi à se rapprocher à nouveau dans l’électronique, en fait, ils ont obtenu un partiel de 14-0, bien que pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 37-30. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un score de 128-129 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, Bucks de Milwaukee a remporté la victoire grâce à 33 points, 11 passes et 7 rebonds de Vacances Jrue et les 26 points et quatre rebonds de Brook Lopez. Les 27 points, six passes et trois rebonds de De’Aaron Fox et les 27 points, une passe et trois rebonds de Terence Davis ils n’étaient pas assez pour Kings de Sacramento A remporté le match.

Dans le prochain match NBA Kings de Sacramento va affronter Minnesota Timberwolves dans le Centre cible. De son côté, la prochaine réunion du Bucks de Milwaukee sera contre Guerriers de l’état d’or dans le Centre de poursuite. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.