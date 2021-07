Les Milwaukee Bucks, champions NBA

21/07/2021 à 6h22 CEST

. / Milwaukee

Les dollars de Milwaukee par Giannis Antetokounmpo ont été proclamés ce mardi champions NBA, leur premier titre en cinquante ans, après avoir battu 4-2 en finale à la Soleils de phénix. Un génial Giannis Antetokounmpo, avec 50 points et 14 rebonds, a battu l’Arizona ce soir (105-98) pour offrir aux Bucks le deuxième anneau de leur histoire après celui qu’ils ont obtenu en 1971 avec Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson à la barre. Antetokounmpo a été choisi MVP de la finale après une performance impressionnante et historique tout au long de la série.

Les Bucks ont perdu 0-2 après les deux premières rencontres à Phoenix (USA), mais ils se sont reconstruits magistralement jusqu’à ajouter quatre victoires consécutives qui leur ont valu le titre honorant le cri de ralliement de leurs fans : “Bucks in Six” (“Les Bucks gagnent en six Jeux “). Le sixième et dernier match mettait en vedette l’excitation et la tension des grandes soirées en tant que Bucks and Suns ils ont atteint le dernier quart avec une égalité à 77. Dans un finish très serré, Khris Middleton (17 points) a rejoint Antetokounmpo, le grand héros de la nuit, pour guider les hôtes vers la victoire.

Les Bucks ont également profité du mauvais match de Devin Booker, extraordinaire dans ces playoffs pour les Suns mais qui a réalisé une performance malheureuse dans ce sixième match (19 points, dont 8 sur 22 aux tirs, et 6 revirements). Chris Paul, qui à 36 ans a joué et perdu ses premières finales, était la principale référence des Suns avec 26 points et 5 passes décisives.

La ville de Milwaukee (USA) a basculé mardi avec la leur alors que des milliers de personnes se sont rassemblées autour du Forum Fiserv – bondé à ras bord – pour suivre le match sur écrans géants.