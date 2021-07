Les Milwaukee Bucks conquièrent le ring après avoir battu les Phoenix Suns (105-98)

21/07/2021 à 8h42 CEST

dollars de Milwaukee a remporté la victoire à domicile contre Soleils de phénix par 105-98 lors du sixième et dernier match des Play-offs NBA Finals, avec lesquels il a finalement réussi à se hisser au rang de champion de la saison.

Le premier quart-temps a été dominé par les joueurs des Milwaukee Bucks, en fait, ils ont réalisé un 11-2 partiel et atteint la différence maximale (13 points) à la fin du quart jusqu’à terminer avec un résultat de 29-16. Après cela, au cours du deuxième quart-temps, les visiteurs ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce qu’ils reviennent dans le match, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 13-1 et a atteint une différence de sept points (40-47) au cours de la trimestre, qui s’est terminé avec un score partiel de 13-31. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 42-47 points avant la pause.

Au troisième quart-temps, il y a eu plusieurs mouvements au tableau d’affichage, qui se sont terminés par un résultat partiel de 35-30 et 77-77 au total. Enfin, le dernier quart-temps a été dominé par les joueurs de l’équipe locale, ils ont atteint une différence de huit points (98-90) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 28-21. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 105-98 pour les locaux.

Au cours de la réunion, la participation de Giannis Antetokounmpo Oui Vacances à Jrue, qui avait 50 points, deux passes et 14 rebonds et 12 points, 11 passes et neuf rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Chris Paul Oui Crowder Jae, avec 26 points, cinq passes et deux rebonds et respectivement 15 points et 13 rebonds.