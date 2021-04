Les Milwaukee Bucks gagnent 124-117 contre les 76ers de Philadelphie

23/04/2021 à 04:20 CEST

Bucks de Milwaukee a réussi à gagner à domicile contre Philadelphie 76ers par 124-117 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Soleils de phénix par 127-128. De leur côté, les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec Soleils de phénix par 113-116, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quatre défaites consécutives. Apres le jeu, Bucks de Milwaukee obtenir une place aux barrages avec 36 matchs gagnés sur 58 joués, tandis que Philadelphie 76ers il parvient également à rester en play-off avec 39 matchs gagnés sur 59 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre Bucks de Milwaukee Il était le principal leader et protagoniste du pavillon, en fait, il a réalisé un partiel de 10-0 et a atteint une différence de 20 points (33-13) jusqu’à terminer avec un résultat de 40-26. Plus tard, au deuxième trimestre Bucks de Milwaukee a réussi à se distancer dans la lumière et a continué à gagner par 19 points (70-51) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 37-34. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 77-60 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart, l’équipe locale s’est distancée dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 14-2 et avait une différence maximale de 21 points (91-70) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 31- 27 (108-87). Enfin, au cours du dernier trimestre Philadelphie 76ers fermait à nouveau les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 14-1, bien que pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 16-30, terminant ainsi le match avec résultat final de 124-117 en faveur de Bucks de Milwaukee.

Pendant le match, les actions de Giannis Antetokounmpo Oui Khris Middleton, qui a obtenu 27 points, six passes et 16 rebonds et 24 points, cinq passes et un rebond respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Joël Embiid Oui Secouez Milton, avec 24 points, trois passes et trois rebonds et 20 points, quatre passes et trois rebonds respectivement.

Lors du prochain match, les deux équipes se rencontreront à nouveau, cette fois Forum Fiserv. De son côté, le prochain rival de Bucks de Milwaukee sera Philadelphie 76ers, avec qui il jouera dans le Forum Fiserv. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.