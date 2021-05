Les Milwaukee Bucks gagnent 84-113 contre Miami Heat

28/05/2021 à 09:00 CEST

Bucks de Milwaukee battre la maison pour chaleur de Miami 84-113 lors du troisième match des Play-offs du premier tour de la NBA Eastern Conference. A l’issue de ce match, l’égalité est de 0-3 en faveur de Bucks de Milwaukee.

Le premier quart a été mené par l’équipe visiteuse, ils avaient une différence maximale de 13 points (8-21) pour terminer avec un 14-26. Plus tard, au deuxième trimestre Bucks de Milwaukee il a pris ses distances dans la lumière et a augmenté l’écart à un maximum de 19 points (25-44) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 22-23. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 36-49 au tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Bucks de Milwaukee Ils ont réussi à se distancer à nouveau dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-1 et est venue l’emporter par 27 points (53-80) jusqu’à ce qu’elle conclue avec un résultat partiel de 24-37 (60 -86). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les visiteurs ont à nouveau élargi leur différence, en fait, ils ont réussi une course de 13-2 et ont continué à gagner par 32 points (75-107) et le quart s’est terminé avec un score partiel de 24 – 27. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un score de 84-113 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Le triomphe de Bucks de Milwaukee Il était dû en partie grâce aux 17 points, cinq passes et 17 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 19 points, 12 passes et trois rebonds de Vacances Jrue. Les 19 points, six passes et huit rebonds de Jimmy Butler et les 17 points, quatre passes et huit rebonds de Bam Adebayo ils n’étaient pas assez pour chaleur de Miami A remporté le match.

Après avoir remporté la victoire, chaleur de Miami les visages seront revus avec Bucks de Milwaukee dans le American Airlines Arena dans le quatrième duel de la série. Consultez le calendrier complet de la NBA.