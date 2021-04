Les Milwaukee Bucks l’emportent 105-130 contre les Timberwolves du Minnesota

15/04/2021 à 01:20 CEST

Bucks de Milwaukee a réussi à gagner en tant que visiteur de Minnesota Timberwolves par 105-130 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Minnesota Timberwolves avaient subi une défaite à domicile contre Filets de Brooklyn 97-127, ajoutant un total de quatre défaites consécutives au cours des cinq derniers matchs, tandis que les Milwaukee Bucks battaient à Orlando Magic 87-124, complétant une séquence de trois victoires consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. Bucks de MilwaukeeAvec ce résultat, il se retrouve avec l’une des places d’accès au Play-off avec 34 matchs gagnés sur 54 joués. Pour sa part, Minnesota TimberwolvesAprès le match, il resterait pour l’instant hors des positions des barrages avec 14 victoires en 56 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a mis en vedette les joueurs des Milwaukee Bucks, ils ont atteint une différence de 11 points (5-16) et ont terminé avec 19-24. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Bucks de Milwaukee ils se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un score partiel de 11-2 et ont réalisé la différence maximale (17 points) à la fin du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 25-37. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 44-61 à l’électronique.

Au troisième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont à nouveau élargi leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de 29 points (72-101) jusqu’à ce qu’il se termine par un partiel. résultat 35-45 (et 79-106 au total). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs locaux ont de nouveau réduit les distances à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart-temps de 11-2, bien que cela ait été insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 26- 24. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 105-130 en faveur de l’équipe visiteuse.

Au cours de la réunion, la participation de Khris Middleton Oui Brook Lopez, qui avait 27 points, sept passes et huit rebonds et 18 points et huit rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Anthony Edwards Oui Naz Reid pour ses interventions pendant le match, avec 24 points et trois passes et neuf points, deux passes et 15 rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA Minnesota Timberwolves va affronter chaleur de Miami dans le Centre cible. De son côté, le prochain rival de Bucks de Milwaukee sera Atlanta Hawks, avec lequel il fera face dans le State Farm Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.