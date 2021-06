Les Milwaukee Bucks l’emportent 107-96 sur les Brooklyn Nets

14/06/2021 à 9h22 CEST

dollars de Milwaukee a réussi à gagner à domicile contre Filets de Brooklyn par 107-96 lors du quatrième tour des Play-offs des demi-finales de la NBA Eastern Conference. Avec ce résultat, la série est à égalité en attendant le prochain match (2-2).

Le premier quart-temps avait pour protagonistes les joueurs des Brooklyn Nets, ils sont venus s’imposer par sept points (2-9) jusqu’à terminer sur un résultat de 23-26. Après cela, le deuxième quart-temps a connu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un résultat partiel de 30-22. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 53-48 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe locale a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-0 et a eu une différence maximale de 17 points (74-57) et a conclu avec un résultat partiel de 28-21 ( et un total de 81-69). Enfin, lors du dernier quart-temps, les visiteurs ont à nouveau coupé les distances sur l’électronique, bien que cela ait été insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 26-27. Finalement, les joueurs ont clôturé le match sur un score de 107-96 en faveur des locaux.

La victoire de dollars de Milwaukee s’est construit sur 34 points, trois passes et 12 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 19 points, huit passes et quatre rebonds de Khris Middleton. Les 28 points, cinq passes et 13 rebonds de Kevin Durant et les 11 points, deux passes et cinq rebonds de Kyrie Irving ils n’étaient pas suffisants pour Filets de Brooklyn a gagné le jeu.

Lors de la prochaine réunion de dollars de Milwaukee son rival sera encore Filets de Brooklyn, qui jouera dans le Centre Barclays dans le cinquième jeu de la série. Consultez le calendrier complet de la NBA.