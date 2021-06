Les Milwaukee Bucks ont battu les BrooklynNets dans un match formidable (2-1)

dollars de Milwaukee est toujours en vie dans la série des demi-finales de la Conférence Est qui les affronte Filets de Brooklyn après avoir remporté le troisième match 86-83 et laissé l’égalité 2-1 pour les New-Yorkais. Le jeu était une folie absolue dans laquelle les défenses et la tension dominaient les attaques.

Ceux du Wisconsin, après un départ spectaculaire (30-11) au premier quart, se sont laissés aller (31-15 au deuxième pour les Nets) et ont failli le payer cher.

La fin était formidable. Kevin Durant, qui avait été à terre toute la nuit, a dégainé son fusil pour marquer les 9 derniers points de son équipe, dont un à 3 points qui a permis aux Nets de gagner 3 à une minute de la fin. Khris Middleton a réduit l’écart avec un lay-up, Kyrie Irving a raté et Jrue Holiday a donné l’avantage à son équipe après un excellent tacle. Bruce Brown a ensuite essayé après une quasi-perte d’Irving, mais n’a pas pu marquer et les Bucks ont obtenu deux autres points du personnel. Durant, très forcé, a réussi un triple à égaliser à la fin, mais a raté.

Middleton a été le meilleur buteur du match. Il a terminé avec 35 points et 15 rebonds et a joué un rôle clé dans les dernières minutes. Giannis Antetokounmpo Il a joué à un niveau élevé (33 points et 14 rebonds). Dans les Nets, 30 points pour KD et 22 pour Irving, qui étaient loin des pourcentages qu’ils avaient affichés lors des deux premiers matchs de la série.

Kha $ h Argent : 35 points | 15 CER | 1 AST pic.twitter.com/bqgheSsRkT – Milwaukee Bucks (@Bucks) 11 juin 2021

Les Bucks, obligés de ne pas échouer

Après la victoire d’hier matin, les Bucks devraient tenter de remporter à nouveau le quatrième match dimanche pour égaliser le match et mettre la pression sur certains Nets qui, pour la première fois en séries éliminatoires jusqu’à présent, ont montré une faiblesse en attaque, même s’ils étaient toujours à peu près prendre le duel.