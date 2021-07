Les Milwaukee Bucks remportent la victoire contre les Phoenix Suns par 120-100

12/07/2021 à 08:57 CEST

dollars de Milwaukee a remporté la victoire à domicile contre Soleils de phénix par 120-100 au troisième tour des Play-offs NBA Finals. Avec cette victoire, dollars de Milwaukee parvient à réduire les distances sur le tableau de bord, qui continue à ce moment 1-2 en faveur de Soleils de phénix.

Le premier quart a connu plusieurs changements d’avance à la lumière et s’est terminé avec un score de 25-28. Plus tard, le deuxième quart-temps a de nouveau connu plusieurs mouvements sur le tableau d’affichage jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 35-17. Après cela, les rivaux se sont reposés avec un 60-45 au compteur.

Au troisième trimestre dollars de Milwaukee augmenté sa différence, en fait, l’équipe a réalisé un 16-0 partiel au cours de ce trimestre et a marqué la différence maximale (22 points) à la fin du trimestre et a terminé avec un résultat partiel de 38-31 et un total de 98-76. Enfin, au cours du dernier trimestre Soleils de phénix a réussi à se rapprocher à nouveau du tableau d’affichage, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 22-24. Enfin, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 120-100 pour les joueurs de l’équipe locale.

Une grande partie de la victoire de dollars de Milwaukee a été cimenté de 41 points, six passes et 13 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 21 points, neuf passes et cinq rebonds de Vacances à Jrue. Les 19 points et neuf passes décisives de Chris Paul et les 18 points et neuf rebonds de Deandre Ayton ils n’étaient pas suffisants pour Soleils de phénix pourrait gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, dollars de Milwaukee les visages seront revus avec Soleils de phénix dans le Forum Fiserv dans la quatrième réunion de la série. Consultez le programme complet de la NBA.