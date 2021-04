Les Milwaukee Bucks remportent la victoire sur les 76ers de Philadelphie 132-94

25/04/2021 à 00h50 CEST

Bucks de Milwaukee a réussi à gagner à domicile devant Philadelphie 76ers par 132-94 dans un nouveau jour de la NBA. La veille, les joueurs des Milwaukee Bucks ont gagné à domicile contre Philadelphie 76ers 124-117, complétant une séquence de trois victoires consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les 76ers de Philadelphie ont perdu sur la route avec Bucks de Milwaukee par 124-117, donc après le match, ils ont ajouté un total de cinq défaites d’affilée. Apres le jeu, Bucks de Milwaukee il reste avec l’une des places des barrages avec 37 matchs gagnés sur 59 disputés. Pour sa part, Philadelphie 76ers il reste également en play-off avec 39 victoires en 60 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a été mené par l’équipe locale, en fait, ils ont réalisé un 11-2 partiel au cours de ce quart et ont continué à gagner par 11 points (26-15) jusqu’à terminer avec un résultat de 26-17. Plus tard, au deuxième trimestre, les sections locales ont élargi leur différence et augmenté la différence à un maximum de 12 points (47-35) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 24-23. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 50-40 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Bucks de Milwaukee Ils ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 24-2 et ont eu une différence maximale de 25 points (84-59) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 36-23 et 86-63 en total. Enfin, au cours du dernier trimestre Bucks de Milwaukee il a pris ses distances à nouveau dans la lumière, en fait, il a obtenu un 13-2 partiel et a atteint une différence de 41 points (125-84) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 46-31. Enfin, le match s’est conclu sur un score final de 132-94 pour les joueurs de l’équipe locale.

Au cours de la réunion, les interventions de Giannis Antetokounmpo Oui Bobby portis, qui a récolté 24 points, sept passes et 14 rebonds et 17 points et huit rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Dwight Howard Oui Secouez Milton, avec 12 points, une passe et 12 rebonds et 15 points, trois passes et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Bucks de Milwaukee sera contre Atlanta Hawks dans le State Farm Arena. De son côté, la prochaine réunion du Philadelphie 76ers sera contre Tonnerre d’Oklahoma City dans le Centre Wells Fargo. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.