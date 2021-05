Les Milwaukee Bucks remportent la victoire sur les Brooklyn Nets 124-118

05/05/2021 à 04:53 CEST

Bucks de Milwaukee a réussi à gagner à domicile contre Filets de Brooklyn par 124-118 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Milwaukee Bucks ont remporté la victoire à domicile contre Filets de Brooklyn par 117-114, donc après le match, ils ont accumulé quatre victoires d’affilée. De leur côté, les Brooklyn Nets ont perdu loin de chez eux avec Bucks de Milwaukee 117-114, donc après le match, ils ont complété une séquence de quatre défaites consécutives. Apres le jeu, Bucks de Milwaukee obtenir une place aux barrages avec 41 matchs gagnés sur 65 joués, tandis que Filets de Brooklyn il reste également en play-off avec 43 matchs gagnés sur 66 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a présenté les deux prétendants, avec divers mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 10-0 au cours du quart pour conclure avec 34-33. Après cela, au deuxième trimestre Bucks de Milwaukee a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé une autre course de 11-1 au cours du quart et a eu une différence maximale de 10 points (66-56) pendant le quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 32-25. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 66-58 au compteur.

Le troisième trimestre a de nouveau eu plusieurs changements de leader dans le lumineux, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 26-36 et un 92-94 de résultat global. Enfin, au cours du dernier trimestre, les locaux ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont obtenu un partiel de 18-1 et sont venus l’emporter par 11 points (115-104), et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 32-24. . Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 124-118 pour les joueurs de l’équipe locale.

De plus, les joueurs de Bucks de Milwaukee qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Giannis Antetokounmpo Oui Vacances Jrue, qui a récolté 36 points, quatre passes et 12 rebonds et 23 points, 10 passes et huit rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Kyrie Irving Oui Kevin Durant, avec 38 points, cinq passes et trois rebonds et 32 ​​points, six passes et neuf rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain match Bucks de Milwaukee jouera contre Wizards de Washington dans le Forum Fiserv. De son côté, le prochain adversaire de Filets de Brooklyn sera Mavericks de Dallas, avec qui il fera face dans le Centre American Airlines. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.