Les Milwaukee Bucks remportent les San Antonio Spurs avec Giannis Antetokounmpo

Action réaction. Une équipe championne ne peut pas se permettre des corrections sévères comme celle qu’elle a reçue dollars de Milwaukee Il y a quelques nuits à Miami et lors du troisième engagement de la saison, les hommes du Wisconsin sont sortis prêts à se racheter, emmenés par un Giannis Antetokounmpo. Le joueur grec a apporté une énergie remarquable à ses coéquipiers, leur permettant de relever la barre pour battre certains San Antonio Spurs qui ont vendu leur peau très cher et montrent qu’ils veulent concourir cette saison. Le triomphe final a été 111-121 au profit des champions en titre, qui continuent de courir pour défendre le ring et prouver qu’ils peuvent créer une dynastie victorieuse.

La rencontre a été d’une égalité maximale et n’a été définie que par des détails, par les éléments intangibles de l’équipe gagnante que Bucks a amassé ces dernières années. Ils ont lancé avec beaucoup de succès depuis le périmètre, avec un brillant 15/35 en triples et ont dominé le rebond, bien que leur grand point faible ait été les ballons perdus, avec un total de 20. Ils doivent s’améliorer dans la gestion du ballon, quelque chose à quoi ils auront besoin d’une meilleure performance de Vacances à Jrue, encore assez froid en ce début de saison. Les Texans ont tenté de gagner la peinture et ont fait beaucoup de dégâts en ouvrant des trous pour McDermott et Keldon Johnson, mais au final ils ont manqué d’expérience et de joueurs de renom pour affronter les moments décisifs.

Giannis Antetokounmpo a terminé avec 21 points, 8 rebonds et 8 passes décisives

Bonne image de dollars de Milwaukee à un moment de la saison où ils ont clairement besoin de peaufiner les choses et de se remettre en forme. Pourtant, les automatismes collectifs sont toujours là et leur font effectuer des jeux sans dépendre autant de Giannis Antetokounmpo que d’habitude. Le Grec cherche à impliquer tous ses coéquipiers, au-delà des chiffres, conscient que dans une si longue saison, il a besoin d’un bon niveau de l’ensemble de l’effectif. Il sera intéressant de voir comment ils essaient d’améliorer leur gestion de la possession et s’ils continuent à lancer peu, mais efficacement, depuis la ligne des 3 points, dans une tendance rare en championnat.