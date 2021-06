Les Milwaukee Bucks se qualifient pour la finale de la Conférence Est après avoir battu les Brooklyn Nets 111-115

20/06/2021 à 9h07 CEST

dollars de Milwaukee battre Filets de Brooklyn loin par 111-115 après le septième et dernier match des Play-offs des demi-finales de la NBA Eastern Conference. Après ce match, l’égalité se termine par un résultat de 3-4 en faveur de dollars de Milwaukee, ce qui signifie que les joueurs de dollars de Milwaukee ils joueront la finale de la conférence Est en réalisant une différence suffisante dans le résultat du match nul contre leur adversaire.

Le premier quart-temps a connu plusieurs mouvements au tableau d’affichage et s’est terminé sur un résultat de 28-25. Plus tard, au deuxième trimestre, les locaux ont augmenté leur différence et ont atteint une différence de 10 points (51-41) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 25-22. Après cela, les joueurs se sont reposés avec un 53-47 à la lumière.

Au cours du troisième quart-temps encore, il y a eu plusieurs changements de leader au tableau d’affichage, qui se sont conclus par un résultat partiel de 28-35 (et un 81-82 au total). Enfin, le dernier quart-temps a également été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quart-temps s’est terminé sur un résultat partiel de 28-27. Après tout cela, le match est arrivé à la fin du quart avec un match nul 109-109 entre les deux équipes, une prolongation était donc nécessaire pour déterminer le vainqueur.

La prolongation a été dominée par l’équipe visiteuse, a marqué la différence maximale (quatre points) à la fin de la prolongation et s’est terminée par un résultat partiel de 2-6, le résultat final du match étant 111-115 en faveur de dollars de Milwaukee.

Pendant le match, dollars de Milwaukee a remporté la victoire grâce à 40 points, cinq passes décisives et 13 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 23 points, six passes et 10 rebonds de Khris Middleton. Les 48 points, six passes et neuf rebonds de Kevin Durant et les 22 points, neuf passes et neuf rebonds de James durcir ils n’étaient pas suffisants pour Filets de Brooklyn pourrait gagner le match.