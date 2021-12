Les Milwaukee Bucks succombent à la renaissance des pélicans et Miami Heat rencontrent les prévisions

La NBA est pleine de surprises et l’une des plus marquantes de cette journée a été le triomphe de Pélicans de la Nouvelle-Orléans pour 116-112 sur dollars de Milwaukee, profitant du succès externe de Devonte graham et le bon travail de Brandon ingram. Les champions en titre n’ont pas fait leur temps, qui en l’absence d’Antetokounmpo, n’ont pas su profiter des 40 points de Jrue Holiday. Ceux qui ont affirmé leur favoritisme étaient chaleur de Miami, performants pour 105-115 en vue de Magie d’Orlando, avec Force maximale (32 points) et Gabe vicent (27) surprenant le monde avec des performances mémorables et profitant des 15 passes décisives de Kyle Lowry.

