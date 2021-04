Les Milwaukee Bucks triomphent des Lakers de Los Angeles 97-112

01/04/2021 à 07:20 CEST

Bucks de Milwaukee battre Les Lakers de Los Angeles loin de chez eux par 97-112 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Orlando Magic par 96-93, tandis que les visiteurs ont perdu à la maison avec LA Clippers par 129-105. Avec ce résultat, Bucks de Milwaukee ce qui lui permettrait d’accéder aux positions des barrages avec 30 victoires en 47 matchs joués. Pour sa part, aussi Les Lakers de Los AngelesAprès le match, il continue en play-off positions avec 30 victoires en 48 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été marqué par le leadership des joueurs des Los Angeles Lakers, en fait, ils ont réalisé une course de 12-2 au cours du quart et ont atteint une différence de 10 points (28-18) et ont terminé avec un 30-24. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 19-33. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 49-57 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart, les joueurs de Milwaukee Bucks ont réussi à se distancer dans le jeu électronique, ils sont venus gagner par 20 points (69-89) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 26-32 et un total de 75-89. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Bucks de Milwaukee Ils ont encore élargi leur différence, augmenté la différence à un maximum de 18 points (91-109) et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 22-23, terminant ainsi le match avec un résultat final de 97-112 en faveur de Bucks de Milwaukee.

Une grande partie de la victoire de Bucks de Milwaukee a été cimenté à partir de 28 points, six passes et huit rebonds de Vacances Jrue et les 25 points, quatre passes et 10 rebonds de Giannis Antetokounmpo. Les 17 points, huit passes et trois rebonds de Dennis Schroder et les 19 points, une passe et cinq rebonds de Montrezl Harrell ils n’étaient pas assez pour Les Lakers de Los Angeles pourrait gagner la partie.

Le prochain jeu de Les Lakers de Los Angeles sera contre Kings de Sacramento dans le Centre Golden 1, lors de la prochaine réunion, Bucks de Milwaukee cherchera la victoire contre Portland Trail Blazers dans le Centre de la mode. Consultez le calendrier complet de la NBA.