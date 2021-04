Les mineurs accumulent Bitcoin à partir de gains quotidiens records

Les mineurs de Bitcoin cachent leurs pièces pour des prix plus élevés, les transferts directs des mineurs vers les bourses ayant chuté de près de 40% depuis la mi-mars.

Les données du fournisseur d’analyse en chaîne Glassnode montrent que les soldes BTC des mineurs augmentent depuis fin mars, à la suite de fortes sorties de fonds tout au long de janvier et d’une réduction constante des ventes en février et plus tôt en mars.

Rafael Schultze-Kraft, directeur technique de Glassnode, note plusieurs mesures indiquant une accumulation récente de mineurs – y compris les flux provenant d’adresses de mineurs, l’offre de BTC non dépensée et le changement net de la position des mineurs.

Les données de Glassnode montrent que l’offre non dépensée – le BTC qui n’a jamais été transféré de l’adresse du destinataire d’origine (du mineur) – a commencé à augmenter après avoir vu une forte baisse en janvier, lorsque 15000 pièces auparavant dormantes ont été déplacées des adresses minières pour la première fois.

BTC non dépensé: Glassnode

Depuis février, environ 5000 BTC nouvellement frappés ont été ajoutés à l’offre non dépensée de Bitcoin, portant le total à 1,765 million de Bitcoin.

Les transferts directs des portefeuilles de mineurs vers les bourses ont également considérablement diminué ces dernières semaines, passant d’une moyenne mobile sur 30 jours de près de 450 BTC à la mi-mars à 275 BTC aujourd’hui.

Transferts BTC des portefeuilles mineurs aux échanges, moyenne mobile sur 30 jours: Glassnode

Schultze-Kraft a décrit l’exploitation minière de Bitcoin comme présentant de «grands fondamentaux», notant un nouveau record absolu pour le taux de hachage quotidien de 178 exhashes par seconde le 6 avril et de nouveaux records pour la difficulté d’extraction de Bitcoin.

Il a également partagé des données montrant que les revenus des mineurs ont augmenté de 300% en environ un an, atteignant de nouveaux sommets historiques supérieurs à 50 millions de dollars pour se situer actuellement à une moyenne mobile sur sept jours de près de 60 millions de dollars.

«Les mineurs ont peu ou pas d’incitation à encaisser en ce moment», a-t-il conclu, ajoutant «vendre ou capituler [is] pas en vue.

La prospérité apparente des mineurs de Bitcoin peut être vue dans la performance des actions des sociétés minières cotées en Amérique du Nord, une analyse récente montrant que les actions des quatre plus grandes sociétés minières de Bitcoin cotées en bourse ont gagné 5000% en 12 mois tandis que les prix au comptant du BTC ont augmenté de 900. % au cours de la même période.