Les mineurs américains de Bitcoin seront-ils exemptés des nouvelles règles fiscales si la proposition de projet de loi sur les infrastructures est adoptée ? ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto nouveaux médias

Une nouvelle proposition visant à modifier le projet de loi bipartite américain sur les infrastructures présenté au Sénat dimanche pourrait exempter les mineurs de crypto-monnaie, ceux qui jalonne la crypto et les utilisateurs de leurs services de déclarer et de payer des taxes sur leurs crypto-monnaies.

Si la proposition d’amendement passe par le Sénat, elle pourrait également supprimer l’obligation pour les fournisseurs de services cryptographiques et ceux qui vendent du matériel de stockage cryptographique de déclarer l’activité de leurs clients relative aux transactions, ce qui facilite la fiscalité. De plus, les développeurs qui créent des actifs numériques, à des fins de déclaration fiscale, ne seront pas tenus de surveiller et de signaler l’utilisation de ces actifs en dehors de leurs plateformes, c’est-à-dire si les personnes qui les utilisent ne sont pas leurs clients.

La proposition, qui devrait être examinée samedi, sera présentée par le sénateur démocrate Ron Wyden de l’Oregon et les sénateurs républicains Cynthia Lummis du Wyoming et Pat Toomey de la Pennsylvanie.

Les propositions d’amendement visent à restreindre le sens du terme « courtiers » tel qu’il est utilisé dans le projet de loi. Au lieu de cela, il “clarifierait que” les courtiers “signifient uniquement les personnes qui effectuent des transactions sur des bourses où les consommateurs achètent, vendent et échangent des actifs numériques”, selon le communiqué de presse. Wyden a déclaré que la définition précédente était trop large tandis que Lummis a déclaré que les modifications aideraient à ouvrir la voie à l’intégration des actifs numériques dans le secteur financier américain.

Sans lesdites propositions d’amendement, le projet de loi bipartite sur l’infrastructure du Sénat ajoute de nouvelles exigences de déclaration pour tous les «courtiers», ce qui affecte l’industrie de la cryptographie. Ce n’était pas dans les exigences fiscales précédentes. Le changement est entrepris pour aider le gouvernement à augmenter les taxes de l’industrie de la cryptographie via l’IRS.

En l’état, le projet de loi définit un courtier comme « toute personne qui (contre rémunération) est chargée de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne » et l’oblige à déposer des déclarations d’informations auprès de l’IRS.

Par exemple, le projet de loi obligera les commerçants américains de crypto-monnaies effectuant des transactions sur des échanges cryptographiques comme Coinbase à déclarer régulièrement leurs gains à des fins fiscales. Les utilisateurs d’échanges peer-to-peer décentralisés sont déjà dispensés de déclaration suite à une modification apportée le week-end dernier.

