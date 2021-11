Les mineurs captifs sans carburant peuvent désormais vendre la moitié des produits sur le marché libre

Grâce aux modifications, le gouvernement a également autorisé la cession partielle d’un bail minier. Auparavant, si la locataire voulait céder le bail, elle devait renoncer à la totalité du bail. De plus, le taux d’intérêt pour les retards de paiement des redevances et des pénalités a maintenant été réduit de moitié à 12 %, contre 24 % auparavant.

Tata Steel, JSW Steel et d’autres ayant des mines captives sans charbon ni combustible sont désormais éligibles pour vendre 50% de leur production annuelle sur le marché libre, une décision qui améliorera la disponibilité des matières premières comme le minerai de fer, le calcaire, le gypse et d’autres et stimuler la compétitivité manufacturière de l’Inde.

« Bien que les entreprises possédant des mines captives devront payer certains frais au gouvernement de l’État pour avoir vendu jusqu’à la moitié de leur production annuelle sur le marché libre, cette décision améliorera certainement la disponibilité et renforcera la capacité de fabrication de l’Inde », a déclaré la fédération. du secrétaire général supplémentaire d’Indian Mineral Industries, BK Bhatia.

Les règles sur la concession des minéraux (autres que les minéraux énergétiques atomiques et hydro-carbonés) (quatrième amendement), 2021, notifiées mardi, ont également permis le transfert de mines, captives et non captives, sans aucun frais pour le moment. La nature de la mine – captive ou non captive – ne changera cependant pas.

L’industrie est enthousiaste avec les changements, affirmant que les règles modifiées aideront le secteur minier non seulement à contribuer de manière significative au produit intérieur brut (PIB) du pays, mais généreront également d’énormes opportunités d’emploi.

« L’opérationnalisation de l’approvisionnement en minerais sur le marché libre à partir de mines captives est le point culminant de ces règles. Cela ne manquera pas de fournir le soutien indispensable aux industries en aval à base de minéraux qui étaient confrontées à une pénurie de matières premières dans plusieurs secteurs », a déclaré Rahul Sharma, PDG (Aluminium Business), Vedanta.

NMDC CMD Sumit Deb a déclaré : « L’optimisation de la superficie minimale des concessions minières pour diverses concessions minières est également une étape positive pour la promotion de l’exploitation minière scientifique et durable. Les réformes contribueraient à la conservation des ressources avec une exploitation minière durable de manière importante. »

« La poursuite de l’attention portée aux réformes et à l’examen d’une demande en attente de longue date liée à la rationalisation du taux d’intérêt pénal élevé est une initiative bienvenue. Les règles de concession minière 2021 donneront un coup de fouet au secteur en prévoyant le remboursement du paiement initial non ajusté perçu pour les transferts de concession minière, a déclaré Pankaj Satija, responsable des affaires réglementaires chez Tata Steel.

