Les mineurs chinois pivotent vers différentes devises pour rester opérationnels

24 juillet 2021 08:15 UTC

| Actualisé:

24 juillet 2021 à 08:15 UTC

Par Clark

La répression minière chinoise a forcé plusieurs mineurs à empêcher leurs opérations et à déménager. Cependant, un autre groupe de mineurs est sur le point de se tourner vers de nouveaux programmes miniers économiques supplémentaires pour rester opérationnel dans le pays. Des jetons moins connus et des systèmes basés sur des preuves de participation sont actuellement dans la ligne de mire de ces mineurs comme moyens de poursuivre leur travail loin de la surveillance du gouvernement.

Les mineurs chinois se tournent vers différentes activités cryptographiques

La récente répression de l’exploitation minière et du mercantilisme en Chine a affecté la vie de milliers de mineurs qui ont dû empêcher leurs opérations en raison des nouvelles politiques établies par le gouvernement. à de nouvelles alternatives pour rester opérationnel dans le pays.

La nouvelle vague de jetons basés sur le stockage est l’un des axes les plus importants de ce cluster. Bloomberg l’a confirmé lors de la conférence en ligne 3.0 Blockchain Application humor Computing Power Overseas and Distributed Storage Conference à Chengdu – l’un des principaux événements liés à la cryptographie à se produire après la répression. Un certain nombre de mineurs présents étaient curieux à propos de Filecoin, mentionnant qu’il pourrait bien être un pari plus sûr en raison de sa méthode d’extraction moins énergivore. Un autre ouvrier a déclaré que Filecoin était une « entreprise de l’espace gris qui n’a pas attiré l’attention des régulateurs », expliquant l’intérêt qu’elle suscite.

Un autre jeton basé sur le stockage qui suscite l’intérêt de ces mineurs est Swarm, une devise qui partage une proposition similaire à Filecoin et Chia.

Les mineurs hésitent encore à agir

Cependant, ces mineurs sont les plus courageux du groupe, car ces nouvelles crypto-monnaies pourraient même être ciblées par le gouvernement chinois dans un avenir proche. A l’instar des consultants, certains mineurs sont encore dans une partie très attentiste, attendant plus d’action de la part du gouvernement… mais les signes ne sont pas favorables. La semaine dernière, l’Anhui, une autre province chinoise, a déclaré qu’elle pourrait entraver les opérateurs miniers de bitcoins dans la région en raison de pénuries d’électricité.

Selon Tan Weizhe, associé directeur de Zhizhen Capital, il existe encore une variété démesurée de mineurs en attente de déménager dans différents pays et la plupart d’entre eux peuvent déménager en octobre prochain. Weizhe gère des services de migration d’énergie minière et est responsable de l’exploitation de nombreux complexes cryptographiques aux États-Unis, en Australie et au Canada.

À mesure que la répression des opérations minières et commerciales s’intensifie, le gouvernement chinois augmentera la portée de l’examen d’une partie de sa monnaie numérique de banque centrale, le yuan numérique.

Clark

Chef de la technologie.