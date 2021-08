Les mineurs chinois sont de retour. Quelles implications cela a-t-il sur les difficultés de minage de Bitcoin ?

Le Bitcoin est incontestablement un actif qui offre de nombreux avantages par rapport à la monnaie fiduciaire, comme la décentralisation de sa production. Cependant, ce n’est un secret pour personne qu’il existe des régions du monde où l’exploitation minière de Bitcoin est particulièrement développée, comme la Chine. Il y a quelques semaines, cela a été ralenti par la réglementation chinoise, mais maintenant les choses semblent avoir changé. La principale conséquence est la difficulté accrue de miner du BTC sur le réseau. Pour continuer, les détails.

La difficulté du réseau Bitcoin à exploiter BTC a augmenté. La raison principale est que le réseau a connu une augmentation de 13%, car les mineurs continuent de déplacer des machines en dehors de la Chine. Ce qui précède équivaut à la deuxième augmentation la plus importante de l’année. Une grande partie de la capacité d’extraction (généralement sous la forme de fermes de serveurs) a été transférée en Amérique du Nord. Pendant ce temps, une autre partie est allée à d’autres pays comme la Russie et le Kazakhstan.

La difficulté de minage est un score d’auto-référence qui indique à quel point il est difficile pour les mineurs de Bitcoin de trouver le prochain bloc sur la blockchain. L’auto-référence signifie ici une unité mesurée en interne qui a commencé avec une valeur de “1” et a connu une croissance exponentielle depuis la création de Bitcoin.

Le contexte : la difficulté de minage de Bitcoin a-t-elle tellement augmenté ?

Par rapport au mois dernier, lorsque la difficulté de minage était de 13,7T, elle est maintenant de 17,6T. Comme mentionné précédemment, il s’agit d’une augmentation de 13% du niveau de difficulté et du troisième ajustement positif consécutif.

Les deux derniers étaient respectivement de 7,3 % et 6 %. Ceux-ci sont survenus après que le hashrate de Bitcoin a bondi de 28% au cours du mois dernier, passant de 97 exahash (EH) à 126 EH.

Le hashrate de Bitcoin a maintenant récupéré environ 85% de son point le plus bas après l’interdiction de la Chine, démontrant la volatilité excessive créée par la répression. En plus de la délocalisation des mineurs chinois, l’augmentation du taux de hachage provient également des gros mineurs nord-américains connectant des machines qui ont été commandées plus tôt cette année et livrées récemment.

Ici, il convient de rappeler que la difficulté est ajustée environ toutes les deux semaines (ou tous les blocs de 2016). Le réseau l’augmente ou le diminue en fonction du nombre de mineurs en concurrence sur le réseau. Si plus de hashrate est branché pendant l’une de ces périodes de deux semaines (c’est-à-dire si plus de mineurs effectuent plus de calculs pour trouver des blocs qu’auparavant), alors la difficulté s’ajustera à la hausse. En revanche, si le hashrate est déconnecté et que la concurrence est réduite, la difficulté diminue.

Commentaires additionnels

Tout ajustement supérieur à 10 % est considéré comme substantiel dans l’industrie minière, et cela réduira sûrement les bénéfices miniers à un moment où ils se dirigeaient lentement vers des sommets annuels. Le sommet annuel, établi en avril lorsque Bitcoin a atteint son sommet historique, était de 0,415 $ par TH.

Compte tenu de la réduction de la concurrence, l’exploitation minière était très rentable pour les mineurs actifs suite à l’interdiction d’exploitation minière de Bitcoin en Chine. Cela était particulièrement vrai pour ceux situés aux États-Unis. Les mineurs connectés réalisaient des bénéfices énormes, comme en témoigne le fait que de nombreuses sociétés minières cotées en bourse ont connu leurs meilleurs Q2 cette année.

Conclusion

Compte tenu de l’économie complexe de l’exploitation minière et du fait que la plupart de ces actions continuent de se négocier davantage en tant que proxy pour Bitcoin que sur la base de leurs finances, il est juste de s’attendre à ce que nous ne voyions pas de changement important dans leurs prix sur la base de cet ajustement.

Cependant, cela pourrait changer s’il existe des proxys traditionnels et plus facilement disponibles aux États-Unis, tels que les ETF. Aussi, ce que nous ne pouvons pas nier, c’est que bien que la Chine ait largement réglementé l’exploitation minière de Bitcoin dans le pays, cela n’a pas pu empêcher les mineurs de chercher à développer leur activité ailleurs.

